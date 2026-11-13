24 óra alatt egyhavi eső esett Balassagyarmaton, Budapest is kapott rendesen

Nagyon hiányzott a földeken az a csapadékhullám, ami a Charles ciklonnal megérkezett Magyarországra is. Bár az eső néhol aluljárókat is elárasztott, a talaj felső rétege végre rendesen átnedvesedett, ami az őszi búzának például nagyon kellett.

Csütörtök reggeltől az ország nagy részén 20-50 milliméter hullott le 24 óra alatt, főleg az ország középső részén és a Dunántúlon volt intenzív a csapadék. A legtöbb eső Nógrád északi részén, Balassagyarmat környékén volt, az Időkép térképe szerint itt egy nap alatt 67 milliméter esett, ami nagyjából egyhavi őszi átlagnak felel meg, de Solton is 60 mm-t mértek.

Grafika: Időkép

A csapadéktevékenységben hétvégén lesz egy átmeneti szünet, de a jövő héten újra nagyobb esőkre lehet számítani. Pénteken napközben már csökken a felhőzet, estére az OMSZ előrejelzése szerint mindenütt eláll az eső, miközben erős, több helyen viharos széllökések jöhetnek. Hétvégén szárazabb és nyugodtabb idő várható, hétfőtől azonban jön az újabb nedvességhullám: a következő héten további, nagy mennyiségű csapadék érkezik, amivel országszerte egyre mélyebben tud átnedvesedni a talaj.