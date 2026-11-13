Az oroszok a békéért cserébe azt követelik, hogy Finnország lépjen ki a NATO-ból

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Középen Antti Häkkänen
Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

A német Bild információi szerint extrém követelésekkel állt elő az orosz tárgyalódelegáció az Abu-Dzabiban folyó orosz–ukrán béketárgyalásokon. A lap szerint az ötletek Putyin szűk környezetéből érkeztek. Például az, hogy Finnország lépjen ki a NATO-ból, ahová 2023-ban lépett be, a katonai szövetség pedig számolja fel az összes bázisát Skandináviában, és később se létesíthessen ott ilyeneket.

Ami Ukrajna területét illeti, az oroszok itt a Bild tudomása szerint megtartanák a pillanatnyilag kezükön lévő teljes területet, plusz a Donbasz egészét. Az állítólagos Putyin-terv megtiltaná Ukrajnának, hogy csatlakozzon bármilyen katonai szövetséghez, a potenciális EU-tagságukat ugyanakkor nem zárná ki.

Antti Häkkänen finn védelmi miniszter első reakciójában felháborítónak nevezte a felvetést, mondván:

„Ez nem vitatéma, amit Oroszország is jól tud. Ilyesmit még felvetni is felháborító dolog.”

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