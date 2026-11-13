Gyengénlátó sofőr gázolta el a vak apát és a kislányát Debrecenben

„Szia, Tomi! Én vagyok az, én ütöttelek el” – így üdvözölte a kocsiból kiszálló sofőr a vak férfit, akit tízéves kislányával együtt gázolt el egy debreceni zebrán múlt pénteken. A történet különös fordulata, hogy a sofőr maga is gyengénlátó, ráadásul áldozatával a látássérültek egyesületéből ismerik egymást – számolt be az RTL Híradó.

A háromgyerekes családapa, Babik Tamás és ép látású kislánya a gyerek mazsorettversenyére tartottak egy közeli bevásárlóközpontba. Kézen fogva keltek át a zebrán, az egyik sávban érkező autó már meg is állt, hogy elsőbbséget adjon nekik. A gyalogátkelő felénél jártak, amikor a másik sávból érkező kocsi elütötte őket. „Fölrepültünk a motorháztetőre, és betörtük a szélvédőt” – idézte fel az apa, bár kiderült, hogy magára az ütközésre már egyikük sem emlékszik pontosan. A kislánynak annyi maradt meg, hogy gurult az aszfalton.

A tízéves gyereknek azóta is fáj a karja, az apjának pedig akkora ütés érte a lábát, hogy az állás és a járás is fájdalmat okoz neki. A balesetet több szemtanú is látta, ők azonnal mentőt hívtak. Tamással ezúttal nem volt ott Sushi, a vakvezető kutyája. Szerinte szerencse, hogy így alakult, mert az állat rendszerint a jobb oldalán halad, így valószínűleg őt találta volna el először az autó.

Az apa elmondása szerint a gázoló egy hetven év körüli, gyengénlátó férfi volt, akit ismert. Hogy a sofőr rendelkezett-e a vezetéshez szükséges érvényes engedélyekkel és egészségügyi alkalmassággal, azt a rendőrség vizsgálja. Az ügyben büntetőeljárás indult.

A baleset a család mindennapjait is felforgatta. Tamás felépüléséig szintén látássérült feleségének kell helytállnia a közösen működtetett masszázsszalonjukban, miközben három gyerekükről is gondoskodik. A család hálás lenne, ha a következő hetekben valaki autós fuvarokkal tudná segíteni őket.