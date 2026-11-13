Hankó Balázsnak közvetlenül a választások előtt még arra is volt gondja, hogy egy bazári trükkel még öt évre meghosszabbítsa Fekete Pétert a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ élén

Fekete Péter egykori kulturális államtitkár mandátumát a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. és ezzel együtt a Fővárosi Nagycirkusz élén a választások előtti legutolsó pillanatban, április 10-én hosszabbították meg egészen 2031. április 9-éig – írta korábban a HVG, a lap most azt is rekonstruálta, micsoda bűvészmutatványt hajtott végre az azóta börtönben levő Hankó Balázs ennek érdekében.

Fekete Péter kinevezése eredetileg 2027. május 23-áig érvényes lett volna, az egykori bűvész azonban március 31-én a Hankó Balázsnak küldött levelében munkaviszonyának 2026. április 9. napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetését kérte.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A kampányfinisbeli zsúfolt programjába Hankó még bezsúfolta Fekete ügyét, és gyorsan elfogadta a kérését. Ideiglenes vezető kinevezése helyett viszont, teljes titokban, „meghívásos eljárás alkalmazásával” kereste Fekete utódját, írja a HVG. Kulturáltis államtitkára négy nap gondolkodás alatt, április 7-én arra jutott, hogy „csak Fekete Péter a garancia arra, hogy a társaság továbbra is magas színvonalon lássa el a tevékenységét”, ezért felkérték Feketét, hogy pályázza meg a pozíciót, amelyből még nem is távozott. Feketének több se kellett, azonnal benyújtotta a pályázatát, amit Hankó április 9-én, konkrétan ugyanazon a napon, amelyiktől kezdve Fekete a munkaviszonya megszüntetését kérte, már alá is írt.

A HVG megkereste Fekete Pétert is, aki a történteket egészen másként interpretálta a lapnak, szerinte jelentősen megváltozott és kiszélesedett a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ hosszú távú feladatellátása és stratégiája, amely addigi munkája, a cirkuszművészet stratégiai céljainak újragondolását jelentette.

Fekete Péter a NER születésétől kezdve folyamatosan jelen volt a kultúrpolitikában. 2011-től 2018-ig tagja volt a Vidnyánszky Attila elnökölte színházművészeti bizottságnak, volt kormánymegbízott, pályája csúcsán, 2018-tól 2022-ig pedig kultúráért felelős államtitkár az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Majd megszerezte a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. és így a Fővárosi Nagycirkusz vezetését, és valóságos cirkuszi univerzumot épített maga köré.A Fővárosi Nagycirkusz helyett egy hatalmas cirkuszművészeti központot álmodott, ahol múzeum, iskola és egy új cirkusz épült volna, de olyan sokáig kereste neki a helyet, hogy közben megbukott a NER.