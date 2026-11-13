Nedves november protipp: itt a magyar hygge, bámuld élőben a tízezernyi tatai vadludat otthonról

Két élő webkamerát üzemeltek be a tatai tónál, úgyhogy most már akár otthonról is lehet folyamatosan bámulni a vadludakat, akik ilyenkor novemberben ezrével gyülekeznek a tavon. Ezt azért inkább korareggel és délután, naplemente környékén érdemes megtenni, amikor Nils Holgersson barátai kirepülnek, illetve visszatérnek a közeli földekről, ahol napközben táplálkoznak.

A főleg Szibéria északi tundráiról és Skandinávia sarkkörhöz közeli részeiről jövő vándormadarak ilyenkor november közepén már nagyon sokan vannak a tatai Öreg-tónál, bár a csúcs még csak most jön majd.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Vannak évek, amikor 50 ezer madár is itt telel vagy pihen meg egy időre. A legnagyobb számban nagy lilikek és nyári ludak, de más vadlúdfajok is bőven előfordulnak. Itt egy péntek reggeli pillanatkép a tó egyik webkamerájáról, de van egy távolabbi másik élőzés is a kilátóból, arra is érdemes néha rápillantani.

Amikor éppen nem munkagépeket lehet hallani valahonnan a közvetítésben, a ludak gágogása és kiabálása a szél hangjával keveredve a háttérben szólva is remek alapot ad egy novemberi délutánhoz.

A legjobb persze személyesen, és a hétvégén, úgy néz ki, az időjárás is pont megfelelő lesz ehhez. Maga a Tatai Vadlúd Sokadalom majd csak november 28-án lesz, de az mára madarásztalálkozóból országos turisztikai látványosság és fesztivál lett. Akinek az sok, a madarakat emberek nélkül is megkapja bármelyik nap reggel mondjuk fél hét felé, vagy délután négy körül is. Addig is, libalive 24 órában, csak meg kell várni, hogy délután ők is hozzájöjjenek a munkából.