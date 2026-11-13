Órákra leálltak a Microsoft szolgáltatásai, világszerte akadozott az Outlook és a Teams

Csütörtökön mintegy tíz órán keresztül nem működtek a Microsoft szolgáltatásai, köztük az Outlook és a Teams sem. A leállás világszerte vállalatokat és kormányzati szerveket egyaránt érintett.

A Microsoft tájékoztatása szerint a szolgáltatások helyreállítására tett erőfeszítéseik „nem a várakozásoknak megfelelően haladtak”, ezért alternatív megoldási lehetőségeket keresnek. A vállalat szerint nem kibertámadás áll a probléma hátterében, azóta azt jelentették be, hogy a szolgáltatások fokozatosan elkezdtek helyreállni.

A leállásokat nyomon követő Downdetector adatai szerint az Egyesült Államokban több mint 25 ezer felhasználó jelentett problémát az Outlookkal kapcsolatban, a csúcsidőszakban egyszerre 130 ezren jelezték, hogy nem működnek a rendszerek. A szolgáltatáskimaradások az ázsiai és csendes-óceáni térség több országát, köztük Indiát, Ausztráliát és Japánt is érintették.

A Microsoft tájékoztatása szerint a Microsoft 365 azon funkciói érintettek, amelyek az Exchange Online-ra és az e-mail-szolgáltatásra támaszkodnak, az Exchange Online-tól függetlenül működő funkciók továbbra is működnek. A Microsoft korábban arról számolt be, hogy több szervere váratlanul elérhetetlenné vált, de a problémát nem a forgalom növekedése okozta

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A leállásokban érintett ausztrál hatóságok szerint a CrowdStrike 2024-es hibájához hasonló esetről lehet szó, egy hibásan sikerült frissítés okozhat problémákat. A CrowdStrike 2024-es hibája az internet történetének egyik legnagyobb fennakadását okozta: kórházak, bankok és repülőterek informatikai rendszerei bénultak meg, rámutatva a világ egymással összekapcsolt technológiai infrastruktúrájának sérülékenységére.

Az amerikai képviselőház közölte, hogy a leállás őket is érintette, a ház informatikusai pedig együtt dolgoznak a Microsofttal a probléma megoldásán. (Reuters)