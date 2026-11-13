Oszlopot döntött a város túlméretezett karácsonyfája Egerben

Egerben korán kezdődik idén a karácsony: a város officiális karácsonyfáját már most, november közepén fel akarták állítani a Dobó téren. Nálunk ilyenkor, a favásárlós rituálé közben általában szólt egy lehangolóan árérzékeny felnőtt, hogy sajnos idén sem a legnagyobbat visszük haza, persze olyan átlátszó hiperrealista csomagolásban, hogy nézd, milyen formás az a kicsi is, nem is kell annyit faragni, ezt be se tudnánk vinni az ajtón.

Egerben azonban, úgy tűnik, hiányzott ez a hang, vagy úgy voltak vele, hogy nem érdekel, egyszer van ebben az évben is karácsony, az a 15 méteres, négytonnás ezüstfenyő kell Maklárról, hozzátok a talpát.

A csütörtöki szállítás közben a rendőri felvezetéssel érkező karácsonyfa több helyen elakadt, közlekedési táblákat döntött ki, elővigyázatlan villanyoszlopoknak ment. Az egyik kevésbé reziliens oszlop ki is dőlt egy fennakadásnál, majdnem egy autóra dőlt; a sofőr még éppen el tudta rántani a kormányt a belső sávba, így csak súrolta az oszlopot, amin az ezüstfenyő keresztülgázolt - derül ki a Heol cikkéből.

Előkarácsonyi történet, hepiend: a karácsonyfa végül sikeresen megérkezett és felállt a Dobó téren, a polgármester az érintettektől elnézést kért, a város helyreállít, jöhet az égősor, jöhet az izzósor.