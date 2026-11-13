Otthon hagyhatod a fotóstáskát: kipróbáltuk a vivo X500 Pro-t

Hot take: egy kamera és a kiegészítőinek mérete és súlya a legfontosabb tényezők között vannak a fényképezőgép kiválasztásakor. Ezzel együtt tudnak érezni azok, akik cipeltek már profi fotós felszerelést a nyakukban, és objektívekkel teli táskát a hátukon egy egész napos fotózás vagy videózás során.

De amíg egy hivatásos fotósnak fizetnek azért, hogy egy esküvőn vagy rendezvényen a munkáját végezze ilyen súlyos felszereléssel, addig a hétköznapi ember nem szívesen csomagol ennyi cuccot egy nyaralásra vagy a hétköznapokra, koncertekre pedig be sem engednék profi kamerával. A legjobb fotótémák amúgy sem akkor találnak ránk, amikor keressük vagy számítunk rá, sokszor csak éppen annyi időnk van elcsípni a pillanatot, hogy a zsebünkből előkapjuk a mobilunkat.

Így különösen izgatott lettem, amikor kipróbálhattam az új vivo X500 Pro-t, ami annak ellenére, hogy egy mobiltelefon, egyszerre rendelkezik profi fényképező- és videokamerás képességekkel, gimbal szintű képstabilizálással, és az amúgy is megdöbbentő zoom lencséje elé még egy mini telekonverter is csatlakoztatható, ráadásul bajonettzárral!

A vivo X500 Pro 6,36 hüvelykes, 1,5K felbontású ZEISS Master Color kijelzővel rendelkezik, amely 1–144 Hz-es adaptív képfrissítést és akár 4400 nites helyi csúcsfényerőt kínál. Fotó: 444

Profi fotós felszerelés a zsebünkben

A vivo X500 Pro szelfikamerája mellett a hátlapon három másik kamera kapott helyet: egy főkamera, egy nagylátószögű és egy teleobjektív. A lencséket a lassan 200 éves múltra visszatekintő ZEISS közreműködésével fejlesztették ki, az ő képalkotási szakértelmük remekül kiegészíti a vivo bátor innovációit.

Az egyik legérdekesebb dolog maga a képfeldolgozó algoritmus, amivel nehéz hibás képet készíteni. A 17 EV fényértékű ZEISS TrueDynamic főkamera rendkívül széles dinamikatartományt nyújt, így a legárnyékosabb sarkok és az ellenfényes pontok is láthatóak maradnak és jól exponáltak lesznek. A képfeldolgozó rendszer gyorsan korrigálja az elmosódásokat és a hiányos részleteket, tűéles képeket alkot akár alacsony fényű helyzetekben is. Eközben pedig zavarba ejtő telefotós képességekkel rendelkezik annak ellenére, hogy még mindig egy kicsi és keskeny mobiltelefonról beszélünk.

A főkamera 50 MP-es és 24 mm gyújtótávolságú, a telefotó kamera 64 MP-es és 85 mm-es, míg a nagylátószögű 50 MP-es és 15 mm gyújtótávolságú objektívnek felel meg. Fotó: 444

Ismét érdemes összehasonlítani ezt a profi fotósok felszerelésével, nekik például egy Forma-1-es futam alatt, a pálya széléről, akár több száz méterről kell felvételeket készíteniük. Az ehhez használt objektívek nem ritkán több kilósak, több százezer- vagy millió forintba kerülnek, és legalább egy egylábú állvány kell a működtetéséhez, hiszen nehéz őket sokáig megtartani a kezünkben.

Ezzel szemben az X500 Pro, és nagyobbik testvére, a Pro Max amúgy is impresszív telefotós képességeit még tovább lehet fokozni egy alig 150 gramm tömegű, szintén zsebrevágható méretű ZEISS Gen 2 telekonverterrel. Tesztünk során ijesztő távolságokra tudtunk zoomolni, a Bosnyák téri templom előtt állva könnyedén leolvastuk a messzebbi villamosmegálló menetrendjét.

Ez a villamosmegálló több mint 100 méterre volt tőlem. Fotó: 444

De jól látni, hogy a 62A villamost már lekéstem. Fotó: 444

Ilyen távolságoknál viszonylag nehéz megkomponálni a képet, hiszen a legapróbb kézmozgás is métereket mozdíthat a végeredményen, szerencsére a gimbal szintű optikai képstabilizátor gyorsan korrigálja a legapróbb remegéseket is. Bizonyos zoomolás felett bekapcsol egy AI-alapú képfeljavító algoritmus, ami az olyan részleteket is kiegészíti, amiket amúgy már nem látna jól az érzékelő.

Attól sem kell tartani, hogy ezt a teljesítményt csak világosban nyújtja: könnyedén lehet még kézből is éjszakai városképeket vagy hosszú záridős felvételeket készíteni, pedig utóbbit tényleg elég nehéz nagy kamerákkal állvány nélkül megoldani. Tesztfotónkon 4 másodperces záridővel fotóztam a Szabadság hídon közlekedő villamost, ami így fénycsóvaként halad a Kiskörút autós forgalmával.

Hosszú záridős képeknél a mozgásban lévő dolgok elmosódnak, míg a mozdulatlanok élesek maradnak. Fotó: 444

Az ehhez hasonló különleges helyzeteket automatikusan felismeri a kamera mögött álló algoritmus, és javasolja, hogy váltsunk át az erre kitalált módra: éjszakai városkép mellett van külön mód koncertfotózáshoz, de ételfotó- vagy sportmódot is tartogat a rendszer.

Filmforgatás mobillal

Az eddig bemutatott kamerarendszer természetesen ugyanilyen minőségben szolgálja ki videós igényeinket is. A 4K felbontás mellett akár 240 FPS képkockasebességű lassítással is forgathatunk filmszerű videókat, a megszokott 16:9 képarány mellett szélesvásznú mozis formátumokban is.

Egyedi megoldás segít a mozgó szereplőket képben tartani akkor is, ha közben operatőrként lemaradunk a történésekről. Az Automatikus keretezésnek elnevezett funkció követi az általunk kijelölt alakot, például a gyerekek iskolai előadásán vagy focimeccsén, és akkor sem veszíti el a fókuszt, ha egy darabig takarásba kerülnek.

A Keleti pályaudvar 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegorikus szoborcsoport található, amit a teleobjektívvel közelebbről is megcsodálhatunk. Fotó: 444

A közlekedés allegóriája címet viselő szobor eredetileg bádogból készült, azonban annyira tönkrement, hogy alumíniumból újraöntötték a pályaudvar rekonstrukciója alkalmából az 1990-es években. Fotó: 444

Egyértelműen nem csak hobbifilmeseknek szánják ezt a telefont, hiszen Log-ban is forgathatunk vele, a külön kapcsolható képstabilizátorral egy gimbalt is kiválthatunk, és még súgógépet is rakhatunk a kijelzőre, ha narrációt rögzítenénk az előlapi kamerával.

Otthonos és elegáns

Miután megismertük a vivo X500 Pro fotós és videós képességeit, érdemes újra felidézni, hogy továbbra is egy okostelefonról beszélünk. Míg a tesztkészülékünk 6,35” képátlójú ZEISS Master Color kijelzővel érkezett, addig a Pro Max valamivel nagyobb, 6,85”-os képernyővel rendelkezik. Mindkét készüléket a TSMC 2 nanométeres gyártástechnológiájával készült MediaTek Dimensity 9600 Pro chipje hajtja meg, ami gondoskodik a nagy erőforrásigényű feladatok kiszolgálásáról: legyen szó magas képkockaszámú játékról vagy órákig tartó videózásról.

Az X500 Pro 6510 mAh-es és a Pro Max 6750 mAh-es akkumulátora a gyártó szerint akár több mint 6 óra 4K, 60 FPS videofelvétel készítésére is alkalmassá teszi a telefont Színpad módban, így a maratoni stadionkoncertek rögzítésére sem akadály. Nem kell tartani a túlmelegedéstől sem, hiszen a készülék hőmérséklet-szabályozásáról folyadékhűtéses párakamra gondoskodik.

Tesztfotó sötétedés után: a kézmozgást remekül stabilizálja még hosszú záridőnél is. Fotó: 444

Az Android 17 alapú, OriginOS7 névre keresztelt operációs-rendszer felhasználói felülete már elsőre otthonosnak érződik, de könnyedén személyre szabhatjuk a legkisebb részleteit is az ízlésünk szerint. Zökkenőmentes multitaskinggal válthatunk a munkaasztalok között, de olyan okos AI-funkciók is segítik a mindennapjainkat, mint a kézzel írt jegyzetek vagy lefotózott feliratok automatikus gépelt szöveggé alakítása. iPhone-os barátainkkal sem veszítjük el a kapcsolatot, hiszen egy ideje már ők is tudnak nekünk ingyenes RCS üzenetet küldeni SMS helyett, illetve mi is bármikor átdobhatjuk nekik a legjobb fotóinkat AirDrop-on keresztül.

Tökéletes választás

Úgy tartja a mondás, hogy a legjobb kamera az, ami éppen nálad van. Viszont hiába van otthon a szekrényben a legprofibb MILC kameránk, ha a megismételhetetlen pillanatban nincs nálunk, örökké bánni fogjuk. Ha olyan készüléket keresünk amit bármikor előkaphatunk a zsebünkből, akkor az X500 Pro és Pro Max ideális társ lehet a mindennapi tartalomkészítéshez sokoldalú és könnyen használható fotós és videós képességekkel.

A 200mm-es telekonverter egy ilyen bajonettzáras alumínium tokkal csatlakoztatható a telefonhoz. Fotó: 444

A vivo x500 szériája többféle konfigurációban érkezik a boltokba, Éjjeli fekete és Csillagszürke színekben, kijelző alá rejtett, villámgyors ujjlenyomat-leolvasós azonosítással. A vivo X500 Pro 12+256GB változata 499.990 Ft-os áron nyit az Alza és a MediaMarkt üzleteiben, amelyhez minden vásárlás mellé egy vivo Headphone Studio fejhallgató jár ajándékba.