Otthon hagyhatod a fotóstáskát: kipróbáltuk a vivo X500 Pro-t

Hot take: egy kamera és a kiegészítőinek mérete és súlya a legfontosabb tényezők között vannak a fényképezőgép kiválasztásakor. Ezzel együtt tudnak érezni azok, akik cipeltek már profi fotós felszerelést a nyakukban, és objektívekkel teli táskát a hátukon egy egész napos fotózás vagy videózás során.
De amíg egy hivatásos fotósnak fizetnek azért, hogy egy esküvőn vagy rendezvényen a munkáját végezze ilyen súlyos felszereléssel, addig a hétköznapi ember nem szívesen csomagol ennyi cuccot egy nyaralásra vagy a hétköznapokra, koncertekre pedig be sem engednék profi kamerával. A legjobb fotótémák amúgy sem akkor találnak ránk, amikor keressük vagy számítunk rá, sokszor csak éppen annyi időnk van elcsípni a pillanatot, hogy a zsebünkből előkapjuk a mobilunkat.
Így különösen izgatott lettem, amikor kipróbálhattam az új vivo X500 Pro-t, ami annak ellenére, hogy egy mobiltelefon, egyszerre rendelkezik profi fényképező- és videokamerás képességekkel, gimbal szintű képstabilizálással, és az amúgy is megdöbbentő zoom lencséje elé még egy mini telekonverter is csatlakoztatható, ráadásul bajonettzárral!
A vivo X500 Pro szelfikamerája mellett a hátlapon három másik kamera kapott helyet: egy főkamera, egy nagylátószögű és egy teleobjektív. A lencséket a lassan 200 éves múltra visszatekintő ZEISS közreműködésével fejlesztették ki, az ő képalkotási szakértelmük remekül kiegészíti a vivo bátor innovációit.
Az egyik legérdekesebb dolog maga a képfeldolgozó algoritmus, amivel nehéz hibás képet készíteni. A 17 EV fényértékű ZEISS TrueDynamic főkamera rendkívül széles dinamikatartományt nyújt, így a legárnyékosabb sarkok és az ellenfényes pontok is láthatóak maradnak és jól exponáltak lesznek. A képfeldolgozó rendszer gyorsan korrigálja az elmosódásokat és a hiányos részleteket, tűéles képeket alkot akár alacsony fényű helyzetekben is. Eközben pedig zavarba ejtő telefotós képességekkel rendelkezik annak ellenére, hogy még mindig egy kicsi és keskeny mobiltelefonról beszélünk.
Ismét érdemes összehasonlítani ezt a profi fotósok felszerelésével, nekik például egy Forma-1-es futam alatt, a pálya széléről, akár több száz méterről kell felvételeket készíteniük. Az ehhez használt objektívek nem ritkán több kilósak, több százezer- vagy millió forintba kerülnek, és legalább egy egylábú állvány kell a működtetéséhez, hiszen nehéz őket sokáig megtartani a kezünkben.
Ezzel szemben az X500 Pro, és nagyobbik testvére, a Pro Max amúgy is impresszív telefotós képességeit még tovább lehet fokozni egy alig 150 gramm tömegű, szintén zsebrevágható méretű ZEISS Gen 2 telekonverterrel. Tesztünk során ijesztő távolságokra tudtunk zoomolni, a Bosnyák téri templom előtt állva könnyedén leolvastuk a messzebbi villamosmegálló menetrendjét.
Ilyen távolságoknál viszonylag nehéz megkomponálni a képet, hiszen a legapróbb kézmozgás is métereket mozdíthat a végeredményen, szerencsére a gimbal szintű optikai képstabilizátor gyorsan korrigálja a legapróbb remegéseket is. Bizonyos zoomolás felett bekapcsol egy AI-alapú képfeljavító algoritmus, ami az olyan részleteket is kiegészíti, amiket amúgy már nem látna jól az érzékelő.
Attól sem kell tartani, hogy ezt a teljesítményt csak világosban nyújtja: könnyedén lehet még kézből is éjszakai városképeket vagy hosszú záridős felvételeket készíteni, pedig utóbbit tényleg elég nehéz nagy kamerákkal állvány nélkül megoldani. Tesztfotónkon 4 másodperces záridővel fotóztam a Szabadság hídon közlekedő villamost, ami így fénycsóvaként halad a Kiskörút autós forgalmával.
Az ehhez hasonló különleges helyzeteket automatikusan felismeri a kamera mögött álló algoritmus, és javasolja, hogy váltsunk át az erre kitalált módra: éjszakai városkép mellett van külön mód koncertfotózáshoz, de ételfotó- vagy sportmódot is tartogat a rendszer.
Az eddig bemutatott kamerarendszer természetesen ugyanilyen minőségben szolgálja ki videós igényeinket is. A 4K felbontás mellett akár 240 FPS képkockasebességű lassítással is forgathatunk filmszerű videókat, a megszokott 16:9 képarány mellett szélesvásznú mozis formátumokban is.
Egyedi megoldás segít a mozgó szereplőket képben tartani akkor is, ha közben operatőrként lemaradunk a történésekről. Az Automatikus keretezésnek elnevezett funkció követi az általunk kijelölt alakot, például a gyerekek iskolai előadásán vagy focimeccsén, és akkor sem veszíti el a fókuszt, ha egy darabig takarásba kerülnek.
Egyértelműen nem csak hobbifilmeseknek szánják ezt a telefont, hiszen Log-ban is forgathatunk vele, a külön kapcsolható képstabilizátorral egy gimbalt is kiválthatunk, és még súgógépet is rakhatunk a kijelzőre, ha narrációt rögzítenénk az előlapi kamerával.
Miután megismertük a vivo X500 Pro fotós és videós képességeit, érdemes újra felidézni, hogy továbbra is egy okostelefonról beszélünk. Míg a tesztkészülékünk 6,35” képátlójú ZEISS Master Color kijelzővel érkezett, addig a Pro Max valamivel nagyobb, 6,85”-os képernyővel rendelkezik. Mindkét készüléket a TSMC 2 nanométeres gyártástechnológiájával készült MediaTek Dimensity 9600 Pro chipje hajtja meg, ami gondoskodik a nagy erőforrásigényű feladatok kiszolgálásáról: legyen szó magas képkockaszámú játékról vagy órákig tartó videózásról.
Az X500 Pro 6510 mAh-es és a Pro Max 6750 mAh-es akkumulátora a gyártó szerint akár több mint 6 óra 4K, 60 FPS videofelvétel készítésére is alkalmassá teszi a telefont Színpad módban, így a maratoni stadionkoncertek rögzítésére sem akadály. Nem kell tartani a túlmelegedéstől sem, hiszen a készülék hőmérséklet-szabályozásáról folyadékhűtéses párakamra gondoskodik.
Az Android 17 alapú, OriginOS7 névre keresztelt operációs-rendszer felhasználói felülete már elsőre otthonosnak érződik, de könnyedén személyre szabhatjuk a legkisebb részleteit is az ízlésünk szerint. Zökkenőmentes multitaskinggal válthatunk a munkaasztalok között, de olyan okos AI-funkciók is segítik a mindennapjainkat, mint a kézzel írt jegyzetek vagy lefotózott feliratok automatikus gépelt szöveggé alakítása. iPhone-os barátainkkal sem veszítjük el a kapcsolatot, hiszen egy ideje már ők is tudnak nekünk ingyenes RCS üzenetet küldeni SMS helyett, illetve mi is bármikor átdobhatjuk nekik a legjobb fotóinkat AirDrop-on keresztül.
Úgy tartja a mondás, hogy a legjobb kamera az, ami éppen nálad van. Viszont hiába van otthon a szekrényben a legprofibb MILC kameránk, ha a megismételhetetlen pillanatban nincs nálunk, örökké bánni fogjuk. Ha olyan készüléket keresünk amit bármikor előkaphatunk a zsebünkből, akkor az X500 Pro és Pro Max ideális társ lehet a mindennapi tartalomkészítéshez sokoldalú és könnyen használható fotós és videós képességekkel.
A vivo x500 szériája többféle konfigurációban érkezik a boltokba, Éjjeli fekete és Csillagszürke színekben, kijelző alá rejtett, villámgyors ujjlenyomat-leolvasós azonosítással. A vivo X500 Pro 12+256GB változata 499.990 Ft-os áron nyit az Alza és a MediaMarkt üzleteiben, amelyhez minden vásárlás mellé egy vivo Headphone Studio fejhallgató jár ajándékba.