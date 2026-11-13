Sok mindent meggyötör a nagy szél és a nagy eső

A csütörtök óta tartó esőzés az ország több pontján okoz gondot – írja közleményében az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A felázott talaj miatt számos helyen dőltek ki fák, nem egyszer főutak forgalmát akadályozva, máshol az erős szél ágakat szakított le.

Több olyan bejelentés is érkezett, amelyben elárasztott aluljáróban rekedt autósok kértek segítséget. Vilonyán a Séd-patak öntött ki és elárasztotta egy családi ház pincéjét. Szombathelyen a Csaba utcai felüljáró alatt a gyalogos részen gyűlt össze nagy mennyiségű víz. Győrben a Bisinger József híd alatti Szent István úton az összegyűlt víz miatt egy autó akadt el.

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Budapesten a Ferencvárosi pályaudvarnál, az Illatos úti aluljárót kellett egy időre lezárni, mert a felgyülemlett esővíz nem tudott elfolyni és két autó is elakadt, Tökölön, a Csépi úton pedig egy hentesüzletbe folyt be a víz, ott is szivattyúzni kellett. Hasonló helyzet alakult ki Balatonfüreden, a vasútállomásnál is, a helyi tűzoltók avatkoztak be. Az 54-es főúton Bugacpusztánál fa dőlt az útra, szintén kidőlt fa akadályozta a forgalmat az 1-es főúton, Szárligetnél, Hajdúnánás és Görbeháza között pedig egy úttestre dőlt fa miatt árokba csúszott egy autó.