Tíz méterről tarkón lőtt egy menekülő magyar betörőt, felmentették, azt mondja, újra megtenné

Jogerősen felmentették azt a 67 éves salzburgi férfit, aki tavaly júliusban tíz méterről tarkón lőtt egy menekülő betörőt, aki történetesen magyar állampolgár volt. A háztulajdonos a héten az osztrák Kronen Zeitungnak azt mondta, ma sem tenne másként. Kijelentése után újra fellángolt a vita Ausztriában arról, meddig terjed a jogos védelem, és mikortól beszélhetünk önbíráskodásról – számolt be róla az ORF.

Az eset még 2025 júliusában történt Salzburg Gnigl nevű városrészében, ahol egy 31 éves magyar férfi és a barátnője betört egy családi házba. Amikor menekülőre fogták, a tulajdonos tíz méterről hátulról fejbe lőtte a férfit, aki belehalt a sérülésébe. Az ügyészség emberölés miatt emelt vádat a háztulajdonos ellen, az esküdtszék azonban felmentette, az ítéletet az osztrák legfelsőbb bíróság nemrég helybenhagyta.

A döntés jogerős, a vita azonban korántsem ért véget. Stefan Rieder, a Weißer Ring áldozatvédelmi szervezet tartományi vezetője szerint ugyanis nehéz támadásként értelmezni egy olyan helyzetet, amikor valakit hátulról lőnek le. „Ha valakit hátulról lőnek le, abból általában inkább arra lehet következtetni, hogy menekült, nem pedig támadott” – mondta Rieder, aki szerint az ügynek „van némi önbíráskodás jellege”.

Kurt Schmoller, a Salzburgi Egyetem büntetőjogi szakértője szerint az eset jól mutatja, milyen következményekkel járhat, ha valaki fegyverrel próbálja megvédeni a tulajdonát. Bár az osztrák jog ismeri a jogos védelem intézményét, a jogász személy szerint senkinek sem tanácsolja, hogy vagyontárgyai védelmében így lépjen fel.

Rieder szerint ráadásul nemcsak a felmentő ítélet, hanem a háztulajdonos utólagos nyilatkozata is aggályos. A férfi ugyanis a Kronen Zeitungnak kijelentette, hasonló helyzetben ismét meghúzná a ravaszt. „Ez tulajdonképpen felhívás a többi ingatlantulajdonos számára, hogy kövessék a példáját. Véleményem szerint ennek katasztrofális üzenete van” – fogalmazott az áldozatvédelmi szakember.