Vérlázító: kitüntetés helyett letolták a buszsofőrt, aki felengedett a járatra két lovat

A hét legjobb sztorija lehetett volna, hogy egy detroiti buszjárat sofőrje felengedett két lovat a majdnem üres buszára. Plusz az ember származású kísérőiket. Ehhez képest vizsgálat indult, és a város buszsofőreit állatügyi utóképzésre küldik.





Pedig az egész villámgyorsan lezajlott, egy megállóban, ahol egy jótékonysági akció miatt a városban lovagló Urban City Cowboys-aktivista azzal kezdett viccelődni a sofőrrel, hogy neki a lova a segítő állata. Szó szót követett, és a buszvezető felengedte őket. Nem is utaztak, csak felléptettek, majd ki a hátsó ajtón.

Több ilyen buszsofőrt, kevesebb komolykodást Detroit-alsótól Göd-felsőig!