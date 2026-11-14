Hiába utasította el születésekor őt az anyja: most Punch, a majom foglalkozik az egyik majomkölyökkel az állatkertben

Hónapokkal azután, hogy világhírű lett plüss orangutánjával, Punch, a majom felnőtt, és már ő foglalkozik a japán állatkert egyik új makákókölykével, annak ellenére, hogy születése után őt elutasította az anyja – írja a People magazin.

Forrás: Ichikawa állatkert X

Ha valaki esetleg nem emlékezne, Punchot, a japán makákót az anyja nem sokkal a születése után hagyta magára, miután kimerítette első szülése, és nem maradt energiája a kismajom gondozására. Punchot ezután az állatkert gondozói látták el, akik direkt nem emelték ki a társai közül, hogy ne szokjon el teljesen a többi makákótól, és felnőttként könnyebben reintegrálható legyen. A kicsi majmot azonban hamar kiszemelték maguknak a majomház nagyobb lakói, így Punch a kiközösítés miatt egy ponton teljesen elmagányosodott. Ekkor azonban gondozóitól kapott egy IKEA-s plüss barátot, onnantól pedig vele töltötte szinte minden idejét.

Punch gets rejected for a hug and goes back to hug the plushie https://t.co/a3C6wlvSCg — Kakashi (@kkashi_yt) February 22, 2026

A barátság letarolta az internetet, napokig Punchékat lehetett látni mindenhol, sőt voltak, akiket annyira meghatott a kismajom története, hogy emiatt elutaztak Japánba, hogy meglátogassák élőben a lakóhelyén. A 444 pedig pár hónappal később megtalálta a magyar Punchot, aki plüss helyett egy igazi hangyásszal szokott ölelkezni.

Azóta Punch fokozatosan beilleszkedett az állatkert körülbelül 60 makákóból álló csapatába, és barátokat is szerzett magának. Amikor júliusban betöltötte az első életévét, rajongóitól több mint 2500 születésnapi üdvözlőlapot kapott. Mindezek után pedig az állatkert nemrég az X-en osztott meg felvételeket Punchról, ahogy az egyik nála kisebb majomkölyökkel foglalkozik, ami nagy ugrás az egy évvel ezelőtti helyzethez képest:

Azok számára, akik a kezdetektől fogva nyomon követik a kismajom sorsát, különösen megható lehet látni, ahogy Punch érdeklődést mutat a csapat egy fiatalabb tagja iránt, annak ellenére, hogy kiskorában hogyan bántak vele a társai. Az állatkert az X-en közzétett bejegyzésében ki is emelte, hogy a majom sikeres integrációja leginkább a gondozók érdeme, akik segítettek Punchnak egészségesen felcseperedni.