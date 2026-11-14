Rühfertőzés terjed a Szent János kórház pszichiátriai osztályán

Rühfertőzés ütötte fel a fejét az Észak-budai Szent János Centrumkórház pszichiátriai osztályának földszinti rehabilitációs részlegén – írja a Blikk. A lap megkeresésére a kórház is megerősítette a fertőzést, és közölték, hogy elindították a járványügyi intézkedéseket.

Fotó: Németh Dániel/444

A kórház sajtóosztálya válaszában azt írta, hogy miután rühességre utaló kiütéseket észleltek, bőrgyógyászati konzíliumot kértek, ami igazolta a fertőzést. Emellett kiemelték, hogy a rühfertőzés könnyen terjed, akár a tömegközlekedésen is el lehet kapni, amit utána bárki bevihet az otthonába, vagy akár a kórházba. A fertőzés lappangási ideje pedig több hét is lehet.

„Kórházhigiéniai Osztályunk haladéktalanul megtette a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges infekciókontroll-intézkedéseket, a vonatkozó intézményi protokoll alapján. Az ellátás során a megfelelő izolációs és higiénés szabályokat alkalmaztuk, és gondoskodtunk a szükséges kezelésről” – írta az intézmény.

Tájékoztatásuk szerint a Pszichiátriai Osztály és a Kórházhigiénés Osztály együttműködésével megtörtént a lehetséges kontaktok felkutatása, valamint bőrgyógyász szakorvosok bevonásával elindult a betegek és a dolgozók szűrővizsgálata is. Emellett fokozott figyelmet fordítanak a betegkörnyezet fertőtlenítésére, valamint az ágyneműk és textíliák szabályos kezelésére.