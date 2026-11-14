Tartályhajónak ütközött, majd felborult egy sétahajó New Orleansban

Körülbelül 130 embert mentettek ki egy New Orleansban felborult sétahajóról, miután a járműnek nekiütközött egy tartályhajó – írja a BBC. Az ütközés következtében 32 utas került kórházba nem életveszélyes sérülésekkel, de senki sem tűnt el.

Fotó: TARZAN DURAN/TARZAN DURAN via REUTERS

Pénteken helyi idő szerint fél kettő után érkeztek az első bejelentések az ütközésről, ekkor már többen próbáltak segíteni az utasoknak kijutni a hajóból, amibe elkezdett beömleni a víz. A New Orleans-i kikötő tájékoztatása szerint az ütközés pillanatában az American Heritage nevű sétahajó fedélzetén a legénységen kívül mintegy 129 utas tartózkodott.

A mentésben, a helyi rendőrségen kívül vontatóhajók és más mentőegységek is részt vettek, a hatóságok pedig lezárták a Mississippi folyót a munkálatok idejére. A baleset pontos okait még vizsgálják a szakértők, de Melanie Burnham, az amerikai parti őrség kapitánya azt nyilatkozta, hogy szerinte „valamilyen kormányzási hiba történhetett”.

Jeff Landry kormányzó „a Mississippi csodájának” nevezte a mentőakciót, tekintettel arra, hogy milyen sok embert sikerült kimenteni az üdülőhajóról. Donald Trump elnök a Truth Social közösségi oldalon pedig úgy fogalmazott: a mentés „hihetetlen teljesítmény” volt.