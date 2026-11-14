Tartályhajónak ütközött, majd felborult egy sétahajó New Orleansban

Körülbelül 130 embert mentettek ki egy New Orleansban felborult sétahajóról, miután a járműnek nekiütközött egy tartályhajó – írja a BBC. Az ütközés következtében 32 utas került kórházba nem életveszélyes sérülésekkel, de senki sem tűnt el.
Pénteken helyi idő szerint fél kettő után érkeztek az első bejelentések az ütközésről, ekkor már többen próbáltak segíteni az utasoknak kijutni a hajóból, amibe elkezdett beömleni a víz. A New Orleans-i kikötő tájékoztatása szerint az ütközés pillanatában az American Heritage nevű sétahajó fedélzetén a legénységen kívül mintegy 129 utas tartózkodott.
A mentésben, a helyi rendőrségen kívül vontatóhajók és más mentőegységek is részt vettek, a hatóságok pedig lezárták a Mississippi folyót a munkálatok idejére. A baleset pontos okait még vizsgálják a szakértők, de Melanie Burnham, az amerikai parti őrség kapitánya azt nyilatkozta, hogy szerinte „valamilyen kormányzási hiba történhetett”.
Jeff Landry kormányzó „a Mississippi csodájának” nevezte a mentőakciót, tekintettel arra, hogy milyen sok embert sikerült kimenteni az üdülőhajóról. Donald Trump elnök a Truth Social közösségi oldalon pedig úgy fogalmazott: a mentés „hihetetlen teljesítmény” volt.