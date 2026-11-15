Meghalt egy indiai férfi, miután édességnek hitt egy házilag készített pokolgépet, és megette

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Életét vesztette pénteken egy férfi Indiában, miután hagyományos édességnek, rasgullának nézett egy vadállatok számára előkészített házi pokolgépet. A férfit azonnal kórházba szállították, de már későn.

Az ország egyes részein az a szokás, hogy petárdákból, vagy kőbányákból szerzett puskaporból és tésztából készítenek kisméretű bombákat, amelyeket aztán kint hagynak a közelben garázdálkodó vaddisznóknak. Az édes rasgulla is hasonlóan néz ki, ráadásul azt egy falatban szokás enni, így nehezebb útközben kiszúrni, ha véletlenül puskapor lenne benne.

Fotó: Pixabay

A 35 éves áldozat halálának ügyében két férfit tartóztattak le. Egyelőre nem tudni, hogy szándékosan kínálták-e meg az áldozatot a rasgullának hazudott bombával, tévedés történt, vagy egy rosszul sikerült csínyből lett haláleset. A hatóságok továbbra is nyomozzák az ügyet, írja a CBR.

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