A kocsmában hagyott pénztárcája miatt hívott rendőrt, de mivel nem ígértek azonnali intézkedést, robbantással és Magyar Péter megölésével fenyegetőzött

Pénztárcája eltűnése miatt riasztotta a rendőrséget, majd bombatámadással és magas rangú politikusok megölésével fenyegetőzött egy férfi: a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt nyomoz, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája pedig elrendelte a gyanúsított letartóztatását – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

Szombaton a gyanúsított a segélyhívón kért rendőri intézkedést a helyi italozóban hagyott pénztárcája miatt, de mivel nem ígértek neki azonnali helyszíni intézkedést, fegyveres fellépésre vonatkozó kijelentéseket tett, és életveszélyesen megfenyegette a kiérkező rendőröket. Azt is kilátásba helyezte, hogy bombatámadást intéz a Váci és a Keszthelyi Rendőrkapitányság meg budapesti rendőrkapitányságok ellen, továbbá életveszélyesen megfenyegette Magyarország jelenlegi és volt miniszterelnökét.

Magyar Péter a paksi sajtótájékoztatóján 2026. július 31-én. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

A gyanúsítottnak nincs bejelentett állása, rendezetlen körülményeire és a cselekmény tárgyi súlyára meg a kiszabható büntetés mértékére tekintettel feltehető, hogy – kényszerintézkedés elrendelése nélkül – a gyanúsított a büntetőeljárásban elérhetetlenné válik, megszökik vagy elrejtőzik, sőt nagy az esélye annak is, hogy újabb, szabadságvesztéssel bűncselekményt követ el, ezért az ügyészi indítvány szerint a letartóztatása indokolt.

Miután meghallgatta, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2026. december 16-ig. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.