Börtönbüntetést kértek a taxisra, aki késsel támadt az utasára

2024. április 20-án éjjel a külföldi állampolgár és magyar barátnője szórakozni volt a VI. kerületben, majd másnap hajnalban - hazafelé tartva - a Dob utcában fuvart kértek a 24 éves vádlottól. A taxiban ismeretlen okból szóváltás alakult ki a sofőr és utasai között, ezért a sértett barátnője kiszállt az autóból, amikor azonban a férfi is távozni akart, a taxis kiugrott az első ülésről, előrántott egy kést, és azzal a félig nyitott hátsó ajtón keresztül többször megszúrta utasa felsőtestét, valamint védekezésképpen maga elé emelt karját.

A férfinak végül sikerült kiszállnia az autóból, és otthagyta a vádlottat. Csakhogy a taxis visszaült az autójába, és a helyszíntől távolodó, megszúrt férfi után indult, aki a járdán haladt úgy, hogy a taxis többször is felé kormányozta a kocsit, ezért el kellett ugrania előle.

Az ügyészség álláspontja szerint bár a megkéselt férfi könnyebben sérült, azonban a támadás eszközére, jellegére és a támadott testtájékra figyelemmel, az életveszélyes sérülésnek is fennállt a reális veszélye, nagyobb baj a védekezésének és a véletlennek köszönhetően nem történt.

A Fővárosi Főügyészség a taxisofőrt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, valamint közúti veszélyeztetés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetést, közúti járművezetéstől eltiltást, továbbá személytaxi-vezetői foglalkozástól való végleges hatályú eltiltást is indítványoz a vádiratban - áll a közleményben. (MTI)