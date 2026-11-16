A közel 10 ezer lakosú Heves 12 éve regnáló fideszes polgármestere, Sveiczer Sándor az alábbi közleményben tudatta, hogy a város csődbe ment:

„ Heves Város Önkormányzatának Polgármestereként tájékoztatok minden Heves városában élő állampolgárt, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében, a mai napon adósságrendezési eljárást kezdeményezett Önkormányzatunk a kialakult pénzügyi helyzet rendezésére, mivel a Magyar Államkincstár a múlt hét folyamán inkasszót bocsátott ki az Önkormányzat költségvetési számlájára, 288 millió Ft összeg erejéig.

Az adósságrendezési eljárás megindításához az Egri Törvényszék irányába benyújtásra kerül a vonatkozó kérelem. Az Egri Törvényszék a kérelem elbírálását követően, az erről szóló végzését a Cégközlönyben fogja közzétenni.

Heves Város Önkormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy a kötelező feladatait, a kötelező közszolgáltatásokat, a szociális és pénzbeli ellátásokat, az Önkormányzatnál és annak intézményeinél foglalkoztatottak bérének kifizetését, továbbá a szerződéses partnerei felé szükséges pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja.

A folyamatban lévő pályázatokat az eljárás nem érinti!”