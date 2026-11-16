Egy ruandai központba toloncol ki illegális bevándorlókat öt uniós ország

Egy úgynevezett „migráns deportációs központot” hoz létre Ruandában Németország, Dánia, Ausztria, Görögország és Hollandia. A tervet a holland és a dán kormány ismertette hétfőn. A központ 2027-ben már képes lesz fogadni az áthelyezetteket – közölték.

A tájékoztatás szerint a program az országukban illegálisan tartózkodó, kitoloncolásra váró bevándorlókra vonatkozik majd. A holland kormány hozzátette, hogy a rendszer alternatívát kínál arra az esetre, ha a kitoloncoltakat nem lehet visszaküldeni származási országukba.

A kitoloncoltak integrálódhatnak a ruandai társadalomba, vagy visszatérhetnek hazájukba – közölték a részt vevő nemzetek.

A program azokra az emberekre fog vonatkozni, akik kimerítették a legális tartózkodás lehetőségeit az öt országban. Az öt ország szerint a migránsok külföldre küldésének terve összhangban áll az uniós és a nemzetközi joggal, de emberi jogi szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy sértheti a migránsok jogait.

A Ruandába küldött emberek ott tartózkodási jogot kapnak, valamint hozzáférhetnek az oktatáshoz, az egészségügyhöz, a munkaerőpiachoz és a jogrendszerhez. Vincent Biruta ruandai belügyminiszter kijelentette, országa elkötelezett amellett, hogy európai partnereivel együttműködve „biztonságos, legális és méltóságteljes megoldást” nyújtson a migránsok számára. Hozzátette, azon is dolgoznak majd, hogy „korrigálják a gazdasági lehetőségek globális egyensúlyhiányát”, amelyet a „migráció fő mozgatórugójának” nevezett.

A bejelentést megelőzően diplomáciai források azt mondták az AFP hírügynökségnek, hogy a központ várhatóan kezdetben kísérleti jelleggel, mintegy 100 fő befogadásával működik majd, és a tervek szerint az öt ország mindegyike körülbelül 20 migránst küldhet.

A holland kormány írásos közleményében jelezte, hogy a megállapodás első szakaszában az öt ország „csak egyedülálló férfiakat” küld vissza, és Hollandia elsősorban „a Ruandával azonos régióban lévő származási országokból származó személyekre” összpontosít.

A Human Rights Watch vezető Afrika-kutatója, Clementine de Montjoye szerint Ruanda kiválasztása aggodalomra ad okot, mivel az ország „jól dokumentált múlttal rendelkezik a másként gondolkodók elnyomása, az önkényes fogva tartások és a fogva tartás során alkalmazott bántalmazások terén”, továbbá támogatja a fegyveres lázadókat a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságban.

„Ha fizetünk Kigalinak egy kitoloncolási program befogadásáért, az nemcsak szenvedést és kárt okozna a kitoloncoltaknak, hanem anyagilag és politikailag is támogatna egy olyan kormányt, amely súlyos emberi jogi visszaélésekért felelős belföldön és külföldön egyaránt.” (BBC)