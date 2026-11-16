Ez várható a héten: szürkeség és eső

Levonul a napsütés és a csípős, fagyos reggelek, helyettük az Atlanti-óceán felől enyhe, nedves levegő érkezik Magyarország fölé, ami magával hozza a szürkeséget és az esőt. Ha ez még nem lenne elég, szerdáig több hullámban, kisebb-nagyobb szünetekkel érkezik az utánpótlás nyugat felől.

Az esőből azonban nem jut mindenhova egyformán, figyelmeztet az Időkép. Előrejelzéseik szerint az ország déli, délkeleti részén szerda estig helyenként akár 30–40 milliméter csapadék is összegyűlhet.

A borongós időnek viszont – szerintük – van egy kifejezetten jó oldala is. Az Alföldön például pótolja az elmúlt időszak esőzései után is jelentős talajvíz-hiányt. A következő hónapok csapadéka ugyanis sokat számít abban, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt talajok, és mekkora aszállyal kell majd megküzdeni jövő nyáron. Mint írják, „a következő hónapok esőzésein is múlik, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt talajok, és mekkora aszállyal kell szembenéznünk jövő nyáron”.