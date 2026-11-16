Ez várható a héten: szürkeség és eső

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Levonul a napsütés és a csípős, fagyos reggelek, helyettük az Atlanti-óceán felől enyhe, nedves levegő érkezik Magyarország fölé, ami magával hozza a szürkeséget és az esőt. Ha ez még nem lenne elég, szerdáig több hullámban, kisebb-nagyobb szünetekkel érkezik az utánpótlás nyugat felől.

Forrás: Időkép

Az esőből azonban nem jut mindenhova egyformán, figyelmeztet az Időkép. Előrejelzéseik szerint az ország déli, délkeleti részén szerda estig helyenként akár 30–40 milliméter csapadék is összegyűlhet.

A borongós időnek viszont – szerintük – van egy kifejezetten jó oldala is. Az Alföldön például pótolja az elmúlt időszak esőzései után is jelentős talajvíz-hiányt. A következő hónapok csapadéka ugyanis sokat számít abban, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt talajok, és mekkora aszállyal kell majd megküzdeni jövő nyáron. Mint írják, „a következő hónapok esőzésein is múlik, mennyire tudnak feltöltődni a kiszáradt talajok, és mekkora aszállyal kell szembenéznünk jövő nyáron”.

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