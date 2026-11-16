Kecskék lepték el a hódmezővásárhelyi római katolikus temetőt

Többen felháborodtak egy hódmezővásárhelyi csoportban, miután egy helyi nő videót és fotót osztott meg arról, hogy kecskék lepték el a helyi katolikus temetőt, és az önfeledt állatok a sírok tetején ugrálnak és legelésznek. A videót a Szeged365 is megosztotta:

A lap azt írja, egyesek tudni vélik, kihez tartoznak a kecskék, és szerintük már nem az első alkalom, hogy elszabadulnak a temetőben. Mindkét oldal meg tudná oldani a helyzetet: a kecskék tulajdonosa gondoskodhatna arról, hogy ne tudjanak megszökni az állatok, míg a temetőnek is lehetne erősebb kerítése. Korábban őzeket, sőt, pulykákat is láttak már a temetőben – írja a lap.

Október végén Kishartyánban történt hasonló esett, ott bárányok jutottak be a temetőbe. Akkor a tulajdonos az alábbi közleményt adta ki, amit a legtöbben jó szívvel fogadtak: