„Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, hogy Finta Laci elhunyt” – írta a Nyitott Műhely Facebook-oldalán a műhely két munkatársa, András Tamara és Csoboth Dorka. „A megemlékezésről, temetésről később tudunk tájékoztatást adni. A Műhely határozatlan ideig zárva tart” – írták.

A 62 évesen elhunyt Finta a magyar irodalmi és kulturális színtér megkerülhetetlen intézményét, a Nyitott Műhelyt 2000-ben nyitotta meg a Déli pályaudvar közelében, a Ráth György utcában. Eredetileg bőrműves műhelyt akart nyitni, de a helyiség rövidesen filmesek, zenészek, színészek, szakácsok, borászok, legfőképp pedig írók és irodalomárok kedvelt találkozóhelyévé, rendezvényhelyszínévé vált. 2024-ben a Nyitott Műhelyben végzett munkájáért Finta László Pro Cultura Urbis-díjat kapott.

Haláláról Karácsony Gergely főpolgármester is megemlékezett: „Finta László meghalt. Pedig az intézmények nem halnak meg. Elsősorban ő maga volt az intézmény, nem is az általa alapított Nyitott Műhely. Ami nem is alapítva lett, egyszerűen csak lett. Laci ott lakott a bőrös műhelyben, a Déli pályaudvar közelében, jöttek a barátok, beszélgettek, Laci főzött, és ebből lett a város legjobb helye.”

„Most már nem mehetünk Lacihoz. Felfoghatatlan, hogy már soha nem lesz az, hogy belépek a Ráth György utcai alagsorba, Laci megölel, valami nagyon finom étel illatát érzem, és azt, hogy otthon vagyok. Laci tévedhetetlenül tudta, hogy a hozzá betérőknek mire van szüksége. Vigyázott ránk. Mi viszont nem vigyáztunk rá, igaz, nem is nagyon hagyta” – búcsúzott a főpolgármester.

A hely 2024 decemberében elektromos hiba miatt részben kiégett, a lángokat a helyszínen tartózkodó Finta fékezte meg viszonylag gyorsan, több vödör víz segítségével.

A most elhunyt alapító szeptemberben még a Klubrádióban beszélt arról, hogy veszélyben a Nyitott Műhely.

2011-ben a Nyitott Műhely alapításának körülményeiről a Litera készített rövid interjút Fintával.