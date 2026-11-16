Robert Pattinson az új James Bond

Egy friss, a „007” nevet viselő Instagram-csatornán és a már régóta futó „James Bond 007” Youtube-csatornán jelentették be, hogy a híres kémfilm-sorozat legújabb részében Robert Pattinson alakítja majd James Bondot.

A Variety által idézett közleményben Pattinson így fogalmaz: „James Bond a mozitörténelem egyik leglegendásabb karaktere, és az, hogy rám bízzák a 007-es ügynök szerepét, egy életre szóló megtiszteltetés. Mélyen hálás vagyok Denisnek, Amynak, Davidnek, Tanyának és az Amazon MGM Studios minden munkatársának a belém vetett bizalmukért. Enyhe kifejezés azt mondani, hogy ezzel a szereppel egy álmom vált valóra. Nem is lehetnék izgatottabb emiatt a partnerség, illetve a fantasztikus csapattal előttünk álló közös munka miatt.” (BBC)