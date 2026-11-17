Több mint két évtized után az Egyesült Államok elveszítette kanyarómentes státuszát, miután két éven át rekordmagas esetszámokat és halálozásokat regisztráltak. A Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) megállapította, hogy az országban több mint 12 hónapon keresztül folyamatosan terjedt ugyanaz a kanyarótörzs. Dr. Jarbas Barbosa, a PAHO igazgatója bejelentette, hogy Mexikó és Bolívia is elveszítette ezt a státuszt, a betegség visszatérését pedig az átoltottságban mutatkozó tartós hiányosságoknak tulajdonította.

Ifjabb Robert Kennedy Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Az amerikai járványügyi központ (CDC) közölte, hogy elkötelezett a státusz visszaszerzése mellett az oltásokhoz való hozzáférés bővítésével. Idén eddig 5400 kanyarós esetet és 10 halálesetet jegyeztek fel az USA-ban, ami az 1990-es évek óta a legmagasabb szám. A rendkívül fertőző vírus halálos is lehet, emellett súlyos szövődményeket – például agyvelőgyulladást és az immunrendszert lenullázó „immunamnéziát” – okozhat. Az Egyesült Államokban a gyermekeknek 1 és 6 éves kor között két adag MMR (kanyaró, mumpsz, rubeola) oltást ajánlanak, amely 97 százalékos védettséget nyújt.

A PAHO figyelmeztetése szerint a kanyaró világszerte újra terjed a csökkenő átoltottság miatt; korábban Kanada, valamint idén többek között az Egyesült Királyság, Spanyolország és Ausztria is elveszítette mentességi státuszát. Az érintett országoknak korrekciós cselekvési tervet kell benyújtaniuk az oltási hajlandóság növelésére.

Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter – aki korábban többször megkérdőjelezte az MMR-oltás biztonságosságát – átfogó változtatásokat kezdeményezett az oltási ajánlásokban, bár azzal védekezett, hogy az esetszámok emelkedése már hivatalba lépése előtt megkezdődött. Erica Schwartz, a CDC igazgatója hangsúlyozta, hogy az amerikaiakat nem maga a státusz, hanem az oltás védi meg, és 100 millió dollárt különítettek el a helyi egészségügyi szervek támogatására.

Dr. Nuwan Gunawardhana, a Columbia Egyetem orvosa hatalmas visszalépésnek nevezte a döntést. Kiemelte, hogy az egészségügyi rendszerekbe vetett bizalom a Covid-19-járvány óta folyamatosan erodálódik a téves információk miatt. Az USA-ban az MMR-átoltottság 92,4 százalékra esett vissza, ami elmarad a nyájimmunitáshoz szükséges 95 százaléktól. Pennsylvaniában egy járványgóc több mint 1400 embert fertőzött meg és hét halálos áldozatot követelt – a halálesetek számbavétele kapcsán pedig vita alakult ki a tagállam és Kennedy minisztériuma között.

Az egészségügyi miniszter tavaly lecserélte a legfőbb oltási tanácsadó testület tagjait, ám az új testület vitatott javaslatait egy szövetségi bíró blokkolta. Idén Donald Trump elnök is kételyeket fogalmazott meg az MMR-oltással kapcsolatban, és rendeletben utasította a hatóságokat a vakcina három különálló oltásra való szétbontására, amit a szakértők költségesnek és zavarkeltőnek tartanak. Az orvosok szerint a legfelsőbb szintről érkező ellentmondásos üzenetek nagyban hozzájárulnak az átoltottság csökkenéséhez, miközben a tagállamok saját ajánlásokkal próbálják fenntartani a évtizedek óta bevált oltási gyakorlatot. (via BBC)