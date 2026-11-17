Dr. Michael Freeman elismert törvényszéki szakértő arra a következtetésre jutott, hogy Jeffrey Epstein sérülései nem egyeznek meg az öngyilkos akasztás jellemzőivel, és sokkal inkább idegenkezűségre utalnak. Freeman – aki korábban olyan kiemelt ügyekben is szakértett, mint George Floyd halálesete – a Jeffrey Epstein testvérétől, Mark Epsteintől kapott hivatalos boncolási dokumentumok és fényképek átvizsgálása után készítette el a független elemzést.

A szexuális célú emberkereskedelmért elítélt, később egy New York-i cellában elhunyt befektetési bankár Jeffrey Epstein Fotó: HANDOUT/AFP

Epstein 2019-es, manhattani börtöncellájában bekövetkezett halálát a halottkém, dr. Barbara Sampson hivatalosan öngyilkosságnak minősítette. A milliárdos akkor szexuális kereskedelem vádja miatt várt a tárgyalására. Freeman úgy véli, Epsteint bántalmazták, arcon ütötték, majd megfojtották.

Szerinte a holttestről készült fényképeken mély bevérzés látható a bal vállán, valamint olyan sérülések, amelyek támadásra utalnak. A törvényszéki szakértő a műsorszolgáltatónak azt is elmondta, hogy Epstein nyakán a fojtásnyom felett körömnyomok is láthatók, ami „összhangban van a fojtogatással, különösen a hátulról történővel, valamint azzal, hogy az áldozat megpróbálta eltávolítani a hurkot a nyakáról”.

A professzor úgy gondolja, hogy a sérülések és a holttest megtalálásának körülményei nem vágnak egybe:

„Így csak egyetlen magyarázat marad, mégpedig az, hogy a halál emberölés következtében állt be. Amit teljes bizonyossággal állítok, az az, hogy ezeket a sérüléseket nem mind önkezű akasztás okozta”

– mondta Michael Freeman aki először hétfőn mutatta be megállapításait a londoni Middle Temple jogi társaságban. Eredményeit eddig nem sikerült szakmailag lektorált tudományos folyóiratban publikálnia. Arról azonban, hogy ki ölhette meg Epsteint, azt mondta:

„Erről nincs véleményem. Ez nem képezi részét egyetlen általam végzett vizsgálatnak sem.”

Epstein 2008-ban bűnösnek vallotta magát Floridában kiskorú prostitúcióra való ösztönzés vádjában; ez az ítélet egy vitatott alkuhoz és rövid börtönbüntetéshez vezetett. 2019 júliusában újra letartóztatták, és kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális kereskedelemmel vádolták meg; azzal gyanúsították, hogy kiskorú lányokat szervezett be és bántalmazott New Yorkban és Floridában. A börtönben korábban öngyilkossági megfigyelés alatt állt, de halála előtt ezt megszüntették. A New York-i vezető halottkém döntését később az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) vizsgálata is megerősítette. (via The Independent)