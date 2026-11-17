Kiengedték a börtönből Mikucza Tamást, aki családjával együtt ezer szálon kötődött Seszták Miklóshoz, a milliárdokat elásó NER-miniszterhez– írja a 24.hu A lap arra is emlékeztet, hogy Jellinek Dániel után ő a második gyanúsított a szövevényes Volánbusz-ügyben, aki szabadlábon védekezhet.

A 24.hu azt is kiderítette, hogy Kruppa Zsolt az a férfi, akinek letartóztatását október 30-án jelentette be a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH). Kruppa letartóztatását a Budai Központi Kerületi Bíróság rendelte el, azzal indokolva, hogy

„pénzfutárként közreműködött korrupciós pénzek átvételében és szállításában”.

Kruppa Mikuczához hasonlóan számtalan olyan ügyben mozgott együtt Sesztákkal, amiben különböző összegű EU-támogatásokat nyertek el. Kruppa Seszták minisztersége alatt lett a győri kaszinót üzemeltető cég ügyvezetője, aminek csak 2023-ban több mint egymilliárd forintos nyeresége volt.

A 24.hu információi szerint Kruppa egy hónapja otthagyta a kaszinócéget, nem sokkal azelőtt, hogy Amerikából hazatértekor letartóztatták.