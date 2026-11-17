Az idei harmadik negyedévben 47,3 milliárd forint volt a tőzsdén is jegyzett, de különböző cégeken keresztül Mészáros Lőrinc meghatározó tulajdonába tartozó MBH Bank adózás utáni eredménye. Ez 25 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi 63 milliárdnál, de legalább ismét nyereség: a második negyedévet ugyanis még 3,1 milliárdos veszteséggel zárta a NER-es oligarcha érdekeltségébe tartozó, de 15 százalékban állami tulajdonban lévő pénzintézet, ami kedden tette közzé harmadik negyedéves és első kilenc hónapos gyorsjelentését.

Illusztráció: Botos Tamás/444

A pocsék első félév mély nyomot hagyott a szeptember végéig tartó háromnegyed év eredményeiben. Az MBH adózás utáni eredménye ebben a kilenc hónapban 24,764 milliárd forint volt, ami 78,8 százalékkal elmarad a 2025-ös 116,749 milliárdtól. A bank teljes időszaki átfogó jövedelme kicsivel ennél is nagyobb arányban esett vissza: 20,219 milliárd forint volt, 81,5 százalékkal kevesebb, mint a 2025-ös 109,137 milliárd forint.

A korrigált – kormányzati elvonásoktól és más egyedi tételektől megtisztított – konszolidált adózás utáni eredménye a harmadik negyedévben 43,039 milliárd forint volt, ami 31,9 százalékos visszaesést jelent a tavalyi 63,198 milliárdhoz képest, de több mint duplája a második negyedévi 20,667 milliárdnak. Ugyanez a mutató a teljes kilenc hónapban idén 117,761 milliárd forint volt, tavaly 160,9 milliárd, vagyis itt 26,8 százalékos a visszaesés. A bank tájékoztatója szerint idén 150 milliárdot tettek ki a kormányzati elvonások, a csökkenő adózás utáni eredmény az MBH közlése szerint alapvetően ennek köszönhető.

A befektetők az éves összevetésben nagy visszaesést mutató beszámolót is jól fogadták, mivel éven belül javulás látszik a számokban, például a bank ismét nyereséges tudott lenni. Mivel azonban számos mögöttes mutató, például a főbb bevételek csökkenése, ezen belül a betéti állomány további lemorzsolódása inkább negatív, mint pozitív hír, a részvény kedd délelőtt 2380 forintig erősödött az előző napi 2270 forintos záróárról. Igaz, amekkora mínuszt összeszedett idén a választások előtt még 3000 forintos tartományban lévő papír, ez a korrekció inkább csak szépségtapasznak tűnik.