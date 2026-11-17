Amikor az esemény utáni tabletta és az abortusztabletta közötti különbségről beszélt a parlamentben, Magyar Péter megint elmondta, hogy egyszer neki is szüksége volt az esemény utáni tablettára.

Ekkor a Fidesz padsorából valaki közbekiabált, de a közvetítésben nem lehetett hallani, hogy mit. Magyar Péter viszont azzal folytatta, hogy „azt nem csodálom, hogy önnek nem volt, kedves Németh Balázs”. A megjegyzés után hangosan röhögni kezdett, a Tisza-frakció pedig tapssal és nevetéssel reagált.

Fotó: Bankó Gábor/444

Forsthoffer Ágnes házelnök ekkor felszólította Magyart, hogy ne használjon sértő kifejezéseket.

„Hogy a kedves nézők is hallják: Németh Balázs dohánylobbista, Mr. Tobacco for poor people azt kiabálta be, hogy neki nem voltak ilyen helyzetei. És erre mondtam, hogy ezen nem csodálkozom egy pillanatig sem. Neki valószínűleg nem volt ilyenre szüksége” - nevetett egy újabb kört a miniszterelnök.

Forsthoffer ezután újra megszólalt, és arra kérte a képviselőket, hogy őrizzék meg a ház méltóságát, a miniszterelnök pedig olyan kifejezéseket használjon, amik méltók a házhoz.

A jelenetet itt lehet visszanézni: