Mészáros Lőrinc egyik cégétól bérelt két autót az Agrárminisztérium egyik cége – tudta és írta meg a HVG. A lap szerint a szilvásváradi ménesgazdaság két vezető tiszségviselője attól a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-től bérelt egy-egy Skoda Karoqot, amelynek NER-es megbízásai miatt jelenleg is nyomozás folyik.

A lap szerint a szilvásváradi igazgató, Illyés Zsófia és Dombóvári Márk, az állami ménesgazdaság működésének biztosításáért felelős miniszteri biztos egyaránt a Mészáros-cégtől bérelt autókat használtak, darabonként és havonta bruttó 340 ezer forintért. A 2030-ig érvényes bérleti szerint ez összesen több mint 40 millió forint lenne, ami drágább, mint ha egyszerűen megvennék ma mindkét autót, bár a minisztérium azzal védekezik, hogy egy 2013-as kormányhatározat értelmében nem lehet saját autóállományuk.

A HVG emlékeztet arra is, hogy az sem egészen világos, hogy mi Dombóvári feladata a cégnél, mivel neki miniszteri biztosként elvileg csak Illyés kinevezéséig kellett volna ideiglenesen irányítania a ménesgazdaságot. Maga Dombóvári nem is volt hajlandó válaszolni a lap kérdésére, az újságírók végül „egy kötelezően közzétett, de a honlapon nem éppen szem előtt lévő beszámolóban” találták meg a két autó bérlésének részleteit. Az ezek után feltett kérdéseikre a minisztérium már azt válaszolta, hogy

„utólag mérlegelve azonban el kell ismernünk, hogy a két autó bérlése éppen a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-től nem volt kellően körültekintő döntés(…), indokoltabb lett volna más megoldást keresni”.

Korábban szintén a HVG írta meg, hogy a kormányváltás után nyomozás indult a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó autós cég ellen. A Mészáros M1 Kft. közpénzből fizetett flottatendereivel kapcsolatban hűtlen kezelés és versenykorlátozás bűntette merült fel.