A betegségek felismerése és gyógyítása kapcsán korábban elképzelhetetlen technológiai fejlődésnek lehetünk szemtanúi, az egészségügy mégis egyre komolyabb problémákkal küzd. A Digital Health Summit konferencia felvonultatja a jövő gyógyászati technológiáit, és arra is keresi a választ, hogy miként lehet lépést tartani a robbanásszerű fejlődéssel, úgy, hogy közben a páciensek megkaphassák az ellátást, amit joggal elvárhatnak.

A helyzet nem is lehetne ellentmondásosabb. A technológiai fejlődésről szóló híreket olvasva a 22. században érezhetjük magunkat - mesterséges intelligenciával támogatott diagnosztika, robotsebészet, személyre szabott terápiák, a betegségek korai felismerését segítő algoritmusok és távolról követhető páciensek -, eközben a fejlett országokban úgy tűnik, hiábavaló a csúcstechnológiába vetett hit: az egészségügyi ellátórendszerek láthatóan nem képesek megbirkózni az elmúlt századok strukturális örökségével és napjaink égető kihívásaival.

A csúcstechnológia valódi megoldás vagy inkább olaj a tűzre?

A forradalmi változásokat ígérő diagnosztikai és terápiás lehetőségek szinte évről évre újrarajzolják az egészségügy jövőképét, alkalmazásuk ugyanakkor komoly kihívást jelent az ellátórendszerek működtetői számára. Ráadásul a folyamat komoly tervezést is igényel, hiszen az új technológiák bevezetéséhez megfelelő tudással rendelkező szakemberekre, eszközökre és infrastruktúrára van szükség - olyan erőforrásokra, amelyekből már amúgy is hiány van.

A fejlesztő cégek innovációi azonban nemcsak megoldásokat kínálnak a meglévő problémákra, hanem új igényeket és alkalmazkodási kényszert is teremtenek a már eleve túlterhelt ellátórendszerek számára. A technológiai fejlődés robbanásszerű üteme tehát sok szempontból megnehezíti az ellátás hosszú távú tervezését, tovább növelve az ellátórendszerekben már amúgy is meglévő strukturális feszültségeket. Olyan ez, mintha a repülőgépet nemcsak meg kellene javítani menet közben, hanem folyamatosan át is kellene tervezni a levegőben, miközben egyre több utast kell zökkenőmentesen ellátni a fedélzeten.

A feszültség egyre több országban vált ki nyílt tiltakozásokat

Az egészségügyi dolgozók megmozdulásai világszerte ugyanazokkal a problémákkal szembesítik a döntéshozókat: munkaerőhiány, túlterheltség, bérfeszültségek, elöregedő infrastruktúra, illetve új elemként megjelenik a mesterséges intelligencia térhódítása is. A Minneapolis vonzáskörzetében található Allina Health két kórházában ugyanis 2026. szeptember 14-17. között mintegy 150 orvos vett részt egy négynapos sztrájkban. A dolgozók szerint a mesterséges intelligencia térnyerése az adminisztrációban és a számlázásoknál is háttérbe szorítja az orvosi autonómiát, ezért most nagyobb beleszólást követeltek a betegellátást érintő döntésekbe.

A kihívás tehát jóval nagyobb annál, mint hogy miként vezessük be a mesterséges intelligenciát vagy a legújabb diagnosztikai megoldásokat a kórházi munkafolyamatokba. A valódi kérdés az, hogyan lehet összehangolni a technológiai fejlődést az ellátásszervezéssel, a szakemberek képzésével, a finanszírozással és a betegek valós igényeivel. Hogyan lehet megőrizni a működő rendszerek stabilitását, és biztosítani azt a rugalmasságot, amely ahhoz kell, hogy az eredmények eljuthassanak a betegekhez?

A technológiai fejlődés ígéretei és a mindennapi betegellátás valósága közötti ellentmondásokat vizsgálják különböző nézőpontokból a november 25-én megrendezendő Digital Health Summit konferencia szakmai és vállalati szereplői.

Miközben az AI egyre ragyogóbb lehetőségeket ígér a diagnosztikában, az új generációs megoldások gyakorlati alkalmazása a terápiás döntések támogatásában és az ellátásszervezésben jóval összetettebb kihívásokat tartogat, mint ahogy azt a fejlesztői víziók sugallják. Dr. Michael Has PhD, az MSD AI-termékekért felelős igazgatója „Az AI alkalmazása: elvárások és a valóság” című előadásában a vállalatnál szerzett MI-bevezetési tapasztalataiból kiindulva vizsgálja a várakozások és a gyakorlati megvalósítás közötti különbségeket, valamint az MI-ágensek jövőbeli lehetőségeit.

Dr. Földesi Csaba László, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Szívritmus-szabályozási és Elektrofiziológiai Osztályának vezetője a szívritmuszavarok kezelésének innovatív módszereit mutatja be. A korszerű eljárások egyre hatékonyabb és kíméletesebb kezelést tesznek lehetővé, alkalmazásuk azonban jelentős technológiai és szervezési feltételekhez kötött. Az előadás arra is rávilágít, hogy a terápiák szélesebb körű elterjedését a szükséges eszközök, valamint a humán és infrastrukturális feltételek biztosításának magas költségei és a technológiai fejlődéssel nehezen lépést tartó finanszírozási rendszer korlátozzák.

A WD Innovation előadásában Gohér Mihály azt vizsgálja, miként segítheti a beszédalapú mesterséges intelligencia az egészségügyi kommunikációt. A technológia különösen azokon a területeken kínálhat megoldást, ahol a betegmegkeresések kezelésére és a tájékoztatásra ma gyakran nem jut elegendő emberi kapacitás. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatja be a magyar nyelvű beszédalapú AI lehetőségeit, ugyanakkor kitér az alkalmazás korlátaira és a betegek bizalmának kérdésére is.

A digitalizáció térnyerésével az egészségügyi ellátás informatikai rendszerektől való függése és a kibertámadások jelentette kockázat is növekszik. A One Solutions képviseletében Gerner Viktor azt mutatja be, hogyan készülhetnek fel az egészségügyi intézmények a kibertámadások első, kritikus órájára, amikor a gyors döntések akár a betegellátás folyamatosságát is meghatározhatják. Az előadás a válsághelyzetek szimulációjára épülő gyakorlatok szerepét is bemutatja, amelyek segíthetnek a felelősségi körök tisztázásában és a hatékony incidenskezelésben.

A hetedik, egészségügyi digitalizációval foglalkozó Digital Health Summit 2026. november 25-én lehetőséget kínál arra, hogy az innováció szereplői, az egészségügyi szakemberek és a döntéshozók ne csupán az új technológiák lehetőségeiről, hanem azok gyakorlati alkalmazásának feltételeiről is izgalmas párbeszédet folytassanak. A konferencián a szakmai és vállalati szereplők mellett magas rangú döntéshozók is részt vesznek. A felszólalók között szerepel Dr. Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára; Dr. Horváth Péter, PhD, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára; dr. Zolnay Judit, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági államtitkára; Bicskei László, a Tudományos és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára; valamint Dr. Kulja András európai parlamenti képviselő.