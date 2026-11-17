Az elmúlt napokban, az elásott és kiásott Seszták-milliárdok botránya nyomán több piaci és politikai szereplő, illetve véleményvezér is felvetette, hogy érdemes lenne megfontolni a nagy címletű bankjegyek, de legalább a 20 000 forintosok lecserélését. Varga Mihály MNB-elnököt a bankjegycsere lehetőségéről is kérdezték a keddi, a monetáris tanács kamatdöntő ülése utáni sajtótájékoztatón.

Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

„A bankjegycsere folyamatos, vannak, amik megsérülnek, ezeket ki kell vonni a forgalomból, a jegybank feladata, hogy a készpénzállományt, annak állapotát folyamatosan figyelje, ez olyan munka, amit minden jegybank csinál” – kezdte a válaszát Varga Mihály, felvéve a „Politikai Ügyektől Teljesen Független Jegybankelnök, Aki Nem Olvas Híreket” sapkáját.

Ezután azonban hozzátette, hogy az MNB már korábban is vizsgálta azt, „milyen feltételekkel, milyen következményekkel, milyen lehetőségekkel járna” a nagy címletű bankjegyek esetleges cseréje. A jegybank még júliusban küldött is erről a PM-nek egy tájékoztató levelet, amiben leírták, hogy ennek milyen költségei és milyen kifutási ideje lenne. Hogy milyenek, azt nem árulta el, „nem vagyok felhatalmazva arra, hogy ennek a részleteit ismertessem”. Annyit mondott, hogy ha a kormánytól jönne ilyen megkeresés, akkor Banai Péter Benő a kijelölt alelnök, aki erről a kormánnyal egyeztetne.

De a kormány nem kereste meg őket, vagy nincs napirenden a téma, piaci és sajtótalálgatásokat hallott, olvasott, de azokat nem kívánja kommentálni.

A sajtótájékoztató végén a 444 emailben kérdezte meg a Pénzügyminisztériumot a júliusi Varga-levél főbb állításairól, a várható költségekről és a reális határidőről, valamint arról, hogy a pénzügyi kormányzat, illetve a kormány indokoltnak látná-e a nagy címletű bankjegyek cseréjét. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.