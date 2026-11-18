Januártól az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, az Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokságnak fogják hívni, és megszűnik a vendégbefektetői vízum és tartózkodási engedély, valamint új pótlékot vezetnek be a rendvédelmi szerveknél, erről is rendelkezik a kormány törvényjavaslata, amelyet benyújtott az Országgyűlésnek.

Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden este nyújtotta be a parlamentnek a belügyminiszter hatáskörébe tartozó rendészeti és sporttárgyú, valamint egyes további törvények módosításáról szóló indítványt. A parlament honlapján közzétett dokumentum szerint a javaslat elsősorban a rendvédelmi szervek hatásköri, szervezeti és eljárási kereteit pontosítja, valamint a katasztrófák elleni védekezés szervezetrendszerét módosítja.

A javaslat szerint jövőre átnevezik a katasztrófavédelmet: január 1-jétől Országos Tűzoltó és Polgári Védelmi Parancsnokság lesz a neve. A fővárosi és megyei szervek is új nevet kapnak. Áprilistól pedig megszűnnek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, helyi szinten a tűzoltóparancsnokságok és a hozzájuk tartozó tűzoltóőrsök maradnak.

Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A javaslat a rendvédelmi állomány bérét is rendezné. Ennek értelmében a rendvédelmi szerveknél a hivatásos pótlék felső határa az illetményalap 1070 százalékáról 1170 százalékára emelkedik. A tartósan jelentős létszámhiánnyal küzdő szervezeti egységeknél dolgozók meghatározott köre új, úgynevezett preferált szervezeti pótlékot kaphatna, amelynek havi összege a rendvédelmi illetményalap 50-200 százaléka.

A javaslat január 1-jével megszünteti a harmadik országbeli állampolgárok számára a vendégbefektetői vízumot és a vendégbefektetői tartózkodási engedélyt. A korábban kiadott okmányok lejáratukig érvényesek maradnak. Az év végéig benyújtott és befizetett díjú kérelmeket még az idei szabályok szerint bírálják el, januártól azonban a tartózkodási engedély meghosszabbítását már nem lehetne kérelmezni.

A sportról szóló törvény módosításának indokaként a törvényjavaslat 2027. január 1-jétől a jelenlegi 18 hónap helyett tíz évig kezeli a nemzeti doppingellenes szervezet a vizsgálati csoportba tartozó sportolók egyes személyes adatait, köztük azt, hogy hol érhetők el doppingellenőrzésre. A Sport Állandó Választottbíróság a jövőben csak a már folyamatban lévő másodfokú doppingeljárásokat fejezi be, új ügyekben már nem jár el. A változtatásokat a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) új szabályzatával indokolta a kormány. (MTI)