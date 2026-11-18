Úgy tűnik, termékeny vitát indítottak el Magyar Péter miniszterelnök megszólalásai az esemény utáni tabletta ügyében. A legfrissebb megszólaló Dr. Kuroli Enikő patológus és bőrgyógyász szakorvos, aki a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikáján dolgozik. Dr. Kuroli fb-posztban verte nagydobra, hogy

„Az a 18 éves fiatalember, aki óvszer nélkül együtt van egy vele hasonló korú lánnyal, az FELELŐTLEN!”

Jogos pofon, bár 27 évvel az esemény után osztotta ki a szigorú orvos a felelőtlen miniszterelnöknek. Dr. Kuroli ugyanis a következő, tablettaügyi Magyar Péter-megszólalásra reagált ezzel:

„Én is voltam 18 évesen olyan helyzetben az akkori barátnőmmel, hogy szükségünk lett volna erre a tablettára, de nem volt 72 órán belül megoldható a receptfelírás. Maradt tehát a félelem és a reménykedés.”

Dr. Kuroli olyan határozottan nyilvánul meg a témában, mintha ő is ott lett volna 1999-ben és pontosan tudná, hogy a lehetséges okok közül Magyaréknak azért kellett izgulniuk, mert a későbbi kormányfő nem húzott óvszert. Az orvos ugyanis a következőképp folytatta:

„Egyrészt nem vigyáz a barátnőjére, mert nem védekezik a nem kívánt terhesség ellen, másrészt - szintén mindkettejük egészségét veszélyeztetve -, nem védekezik a szifilisz (és egyéb nemi betegségek) ellen sem!"”

Az ezt követő bekezdéssel viszont ki ne tudna egyetérteni:

„Srácok! Nem menő teherbe ejteni a barátnőtöket! Nem cool arra apellálni sem, hogy "nem baj, most már van recept nélküli esemény utáni tabletta, úgysem lesz terhes"! Persze, végső megoldásként jó, hogy ott van, de ez nem alternatívája a felelősségteljes védekezésnek!”

A poszt vége szintén hasznos óvszerpárti ismeretterjesztés:

„Az ÓVSZER véd a szifilisz és a nem kívánt terhesség ellen is. Ezt tényleg csináljátok okosba'! Olcsóbb is, egyszerűbb is. Éljetek hát vele!”

Az orvos nem állt le ezen a ponton: az egyik kommentjéből kiderült, hogy a klinikai főorvos, patológus és bőrgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika & Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetének munkatársa Magyar Péter egyik focis témájú fb-posztjának kommentjei között megkérdezte a miniszterelnököt, hogy viselt-e óvszert az általa emlegetett, 1999-ben történt közösülés alkalmával.

Na EZT ki hitte volna akár 2026 februárjában?