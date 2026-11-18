A közbeszédben sokan egyszerűen fogyasztószerként emlegetik a GLP-1-receptor-agonistákat, valójában azonban eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki ezeket a készítményeket. Mi a hatásuk titka, kinek valók, meddig alkalmazhatók, és mi történik, ha abbahagyjuk? Dr. Bartos Tímea belgyógyász-diabetológus szakorvossal jártuk körül a témát.

„Szervezetünkben az étkezés során olyan – nevezetesen az inkretin – hormonok szabadulnak fel, amelyek többek között az éhség- és teltségérzetünket szabályozzák. Jellemzően ezen hormonok (mint például a GLP vagy a GIP) nagyon hamar „elillannak” a vérből, hatásuk rövid. Ezért érezzük azt, hogy evés után nem sokkal már ismét éhesek vagyunk. A GLP-1-alapú szerek a hormonok receptorára hatva képesek utánozni és hosszasan fenntartani a hormonális hatást, így tartós teltségérzet jön létre – magyarázza a mechanizmust dr. Bartos Tímea, a Budai Egészségközpont belgyógyász-diabetológusa.

Dr. Bartos Tímea, a Budai Egészségközpont belgyógyász-diabetológus szakorvosa

Lassul a gyomor-bélrendszer ürülése, ezért ezzel együtt lassul a tápanyagok felszívódása is, ami a szénhidrát-anyagcserére is kedvezően hat. Mivel változó mértékben émelygés is kialakulhat, ezért csökken az étvágy, így kevesebbet eszünk. Ráadásul az agyban, az éhségszabályozó központban is kialakul blokkoló hatás. A kisebb kalóriabevitel miatt pedig értelemszerűen elindul a fogyás – teszi hozzá.

A GLP-1-alapú gyógyszereket eredetileg a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére fejlesztették ki, a jelentős testsúlycsökkentő hatásuknak köszönhetően azonban egyes készítmények ma már önmagában a túlsúly kezelésére is engedélyezettek.

Tudta?

Az elhízás népbetegség: Magyarországon a felnőtt lakosság mintegy kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, és egyre több gyereket is érint a probléma. A súly normalizálásával számos betegség kialakulása megelőzhető, illetve kezelhető.

Nemcsak a vércukorra hatnak

Nem véletlen a készítmények egyre szélesebb körül használata. A szénhidrát-anyagcserére és a testsúlyra gyakorolt hatáson túl ugyanis mára több előnyt is igazoltak. A kutatási eredmények szerint pozitívan befolyásolhatják a vérzsírértékeket, a zsírmájat és a vérnyomást is, ezzel hozzájárulva a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának mérsékléséhez.

„Vagyis nemcsak a vércukorra, hanem több olyan anyagcsere-paraméterre is kedvezően hatnak, amelyek a túlsúlyos diabéteszeseknél általában eltérnek a normálistól. A köztudatban persze a sikeres fogyás tette őket igazán népszerűvé, hiszen tényleg szép eredmények érhetők el általuk” – mondja dr. Bartos Tímea.

Fontos azonban tudni: a testsúlyvesztés mértéke változó. Egyrészt függ az egyéni rezisztencia mértékétől, másrészt az alkalmazott készítménytől is. Bizonyos szerek csak a GLP-1-receptorra, mások a GLP-1 és GIP receptorokra is hatnak. Továbbá igen ígéretesek, de még forgalomban nem elérhetők a fejlesztés alatt álló úgynevezett hármas receptorizgató gyógyszerek is (pl. retatrutide), amelyek a GLP–1-, a GIP– és a glukagon receptorra egyaránt hatnak.

A készítmények között mind a súlycsökkentő hatás mértékében, mind a mellékhatásokban lehetnek különbségek. Általánosságban az látható – bár egyéni eltérések is adódnak –, hogy a kettős receptort befolyásoló szerek talán jobban tolerálhatóak, mint a csak GLP-1-receptorra hatók.

Kinél érdemes alkalmazni?

A 2-es típusú cukorbetegséggel élőknél ezeket a szereket akár első választandó gyógyszerként is alkalmazhatjuk, de támogatott, azaz kedvezményes áron a gyógyszer csak kombinált kezelésként alkalmazva és bizonyos feltételek mellett írható fel receptre – mondja dr. Bartos Tímea. Az előidézett súlyvesztés révén akár elhagyhatóvá válhat az antidiabetikum vagy a vérnyomáscsökkentő gyógyszer.

Jelentős túlsúly vagy prediabétesz esetén is szóba jöhet a kezelés, amely révén mérsékelhető az állapotromlás és a cukorbetegség kialakulásának az esélye csökkenhet.

Mikor szükséges nagyobb körültekintés?

Korábbi hasnyálmirigy-gyulladás esetén a szerek alkalmazása kerülendő. A terápia előtt fontos tisztázni azt is, hogy előfordult-e – akár csak a családban is – bizonyos típusú pajzsmirigydaganat, hasnyálmirigyrák, illetve bizonyos endokrinológiai betegség.

„Az alkalmazás időtartamára nincs hivatalos előírás. Ezt egyénileg kell mérlegelni” – szögezi le a diabetológus. Az azonban elmondható: legalább 3-6 hónap az átlagos ajánlott terápiás időszak – ennyi idő alatt már elérhető jelentősebb súlyvesztés. Természetesen egyénileg különböző, hogy kinél mi a kitűzött célsúly.

„Előfordul azonban az is, hogy valakinél számottevő fogyás a készítmény adása mellett sem következik be. Ilyenkor másik készítményt próbálunk” – mondja dr. Bartos Tímea. De akkor is megfontolandó a gyógyszerváltás vagy szüneteltetés, ha bár elindult, de megtorpant a súlyvesztés.

Tudatosítani kell, hogy ez nem csodaszer. Az életmódterápiát a kezelés során is tartani kell: azaz muszáj egészségesen étkezni, követni a megfelelő kalóriatartalmú diétát és rendszeresen mozogni. Sőt, a tudatos életmódvezetésre a szer elhagyása után még nagyobb hangsúlyt kell fektetni – hívja fel a figyelmet a specialista.

Az étkezésre és az izmokra is figyelni kell

A leggyakoribb kérdés, ami felvetődik a GLP-1-receptor-agonisták kapcsán, hogy visszajönnek-e a kilók a kezelést követően.

„Azt látjuk, hogy az esetek jelentős részében minimum néhány kiló visszakúszik. Már nincs meg a szer blokkoló hatása, megjön az étvágy, és így nyilván nehezebb tartani a diétát” – mondja a szakorvos.

A terápia során nem csak a jojó-effektus, hanem az izomvesztés is veszélyt jelent. Ezt elsősorban izomerősítő gyakorlatokkal és fokozott fehérjebevitellel lehet megelőzni. A WHO hetente 150–300 perc közepes vagy 75–150 perc intenzív állóképességi mozgást javasol, emellett be kell iktatni legalább heti két izomerősítő edzést is.

A GLP-1-terápia eredményességét egy korszerű módszer, a folyamatos glükózmonitorozás (CGM) is támogathatja. A felkarra helyezett szenzor fájdalom nélkül, két héten át folyamatosan méri a szöveti cukorszintet, így pontosan látszik, hogyan hat egy adott étel, a mozgás, az alvás vagy a stressz. A páciens így már a kezelés alatt megtanulhatja, mit és mikor érdemes ennie, mit kell finomhangolnia. A kapott információk segíthetnek a tudatosabb étkezési szokások kialakításában, amelyek a gyógyszer elhagyása után is hasznosak lehetnek.

Recept az ismerőstől? Inkább ne!

A GLP-1-alapú készítmények vénykötelesek, ami nem véletlen. A fogyni vágyók közül van, aki mégis kerülőutat választ: ahelyett, hogy felkeresne egy szakorvost, felíratja mással.

Miért veszélyes ez? A kezelést feltétlenül meg kell előznie orvosi konzultációnak. Tisztázni kell, hogy nem áll-e endokrin betegség vagy más ok a túlsúly hátterében, valamint nincs-e olyan egészségi probléma vagy történés a családi anamnézisben, ami miatt nem biztonságos a kezelés. Orvosnak kell tehát dönteni a GLP-1-alapú készítmény szükségességéről és biztonságos alkalmazhatóságáról.

Mire van szükség GLP-1 terápia előtt?

egy általános laboratóriumi vizsgálatra

pajzsmirigyfunkció-ellenőrzésre (esetleg egyéb hormonszintek meghatározására, különösen, ha endokrin betegség gyanúja merül fel)

hasi ultrahangra (epekövesség esetén óvatosabban kell adagolni a szert)

családi előzmények feltérképezésére

vérnyomás-ellenőrzésre

Emellett a terápia alatt szükséges rendszeres orvosi kontroll is. Ilyenkor a szakorvos ellenőrzi a terápia hatásosságát, a testsúly és szükség esetén a vércukorszint alakulását, valamint az esetleges mellékhatásokat is. Nyomonkövetés hiányában előfordulhat, hogy rejtve marad egy-egy esetleges szövődmény.

Tévhitek és valódi kockázatok

„Veszélyes, nem lehet abbahagyni, a leadott súly háromszorosát hízza vissza az ember” – a GLP-1-alapú szerekről ehhez hasonló téves információk terjednek. „A jelenlegi kutatási adatok alapján ezen szereknél – kellő körültekintés mellett alkalmazva – nem igazolódott olyan drámai mellékhatás, ami miatt veszélyesnek minősíthetnénk őket. De természetesen mindig körültekintően kell eljárni. Épp ezért szükséges, hogy szakorvosi felügyelet mellett történjen a terápia” – hangsúlyozza dr. Bartos Tímea.

Mint hozzáteszi, a túlsúly és az ennek következtében esetlegesen kialakuló 2-es típusú cukorbetegség, szívbetegség veszélyeit is kell mérlegelni. Nem beszélve arról, hogy a szív- és érrendszer, valamint az ízületek védelme miatt az intenzívebb testmozgás sem kezdhető el bizonyos testsúly felett. A szer jelentősége éppen abban rejlik, hogy megfelelő szakmai kontroll mellett katalizátorként segít elindítani egyes pozitív folyamatokat a szervezetben. A megfelelő életmóddal és odafigyeléssel pedig megőrizhető az eredmény.

A Budai Egészségközpont (bhc.hu) diabetológiai szakrendelésén lehetőség van a túlsúly és a cukoranyagcsere-betegségek teljes körű kivizsgálására, a GLP-alapú terápia szakorvosi megtervezésére és követésére.

További információ kérhető és időpont foglalható online (online.bhc.hu), applikációban (BHC MyHealth) és telefonon, a +36 1 489 5200 (H–P 8:00–20:00) telefonszámon.