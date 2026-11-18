Az „Ajakirályként” emlegetett férfi brazil fenékfeltöltésnek nevezett szépészeti beavatkozást hajtott végre a 33 éves Alice Webben, aki másnap rosszul lett majd meghalt. Az ügy most a bíróságon van.

A beavatkozást Jordan Parke végezte 2024 szeptemberében, egy Gloucesterben található, lakóházhoz kapcsolódó szépségszalonban. A nő 2300 fontot fizetett a kezelésért. Amikor rosszul lett, kórházba szállították, de másnap hajnalban meghalt.

Webb sógornője, Morgan Townsend sírva idézte fel a bíróságon, hogy a nő a kezelés közben fényképet küldött neki. Townsend megdöbbent, amikor meglátta, mennyi töltőanyagot használnak: összesen 1400 millilitert, valamint rengeteg helyi érzéstelenítőt.

Webb a beavatkozás közben azt írta neki: „Úristen, ez rohadtul fáj.” Később már csak annyit üzent: „Fájdalmas.” A bíróságon egy rövid videót is bemutattak a kezelésről. A felvételen Parke nevetve adja be az injekciókat, közben pedig azt mondja a nőnek: „Ügyes vagy!”

A kép csak illusztráció. Fotó: MIGUEL MEDINA/AFP

Allanah Kingston mentőtiszt, aki Webb segítségére sietett, miután a nő összeesett, azt mondta, meglepte Parke közönyös viselkedése. Úgy látta, a férfi nem fogta fel, mennyire súlyos a helyzet.

Parke még a nő alapvető adatait sem tudta, például a születési dátumát, és olyan hozzátartozó elérhetősége sem volt meg neki, akit vészhelyzetben értesíteni lehetett volna. A mentőtiszt azt is furcsállta, hogy Parke nem kísérte el a nőt a kórházba.

Stephen Leadbetter igazságügyi orvosszakértő elmondta, hogy Webb szervezetében több helyen, köztük a szívében, a tüdejében, az agyában, a veséjében és a pajzsmirigyében is kimutatták a hialuronsavat, amelyet töltőanyagként használtak.

A szakértő szerint az anyag feltehetően úgy került a nő vérkeringésébe, hogy a beavatkozás során megsérült egy ér.

A nyomozást vezető Adam Stacey szerint Parke-nak semmilyen egészségügyi végzettsége nem volt. Egy orvos, akivel korábban együtt dolgozott, azt tanácsolta neki, hogy fenekenként legfeljebb 100 milliliter töltőanyagot használjon. Parke azonban összesen 1400 millilitert fecskendezett be, vagyis az ajánlott mennyiség hétszeresét.

Stacey elmondta, hogy Nagy-Britanniában nincs hivatalos képzés az ilyen fenékfeltöltések elvégzésére: a kezelést végzők többnyire egymástól tanulják meg a módszereket.

Parke-ot korábban már két helyen, a Manchester melletti Salfordban és a Birmingham közelében fekvő Dudley-ban is eltiltották a brazil fenékfeltöltésektől, mert kétségek merültek fel az általa alkalmazott eljárások biztonságosságával kapcsolatban. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy máshol tovább dolgozzon.

„Ez egy szabályozatlan iparág” – mondta Stacey a bíróságon.

A rendőrség a nyomozás során több olyan korábbi ügyfelet is talált, akinek rossz tapasztalatai voltak Parke kezeléseivel.

A nyomozók szerint elegendő bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják meg a férfit. Erre azonban már nem került sor, mert Parke az év elején meghalt.

A rendőrök éppen újabb kihallgatásra készültek, amikor értesültek a haláláról. Stacey szerint egyelőre nem tudni, mi okozta Parke halálát. Alice Webb halálának körülményeit tovább vizsgálják. (Guaridan)