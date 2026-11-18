A kínai nagy falat kétezer, a kölni dómot 632, az olümpiai Zeusz-templomot hatszáz év alatt építették fel. Ehhez képest akár felüdülésként hathat, hogy az idén márciusban az 51-es főút Taksony-Bugyi elágazásánál épülő körforgalom alig valamivel több mint egy év alatt elkészülhet.

Hacsak nem jön közbe valami.

Magyarország egyik legveszélyesebb kereszteződése volt az 51-es számú főút Taksony-Bugyi csomópontja. A környékbeliek hosszú évek óta szeretnék elérni, hogy körforgalom épüljön.

Most megkapták, bár azt hitték, gyorsabban fog menni.

„A beruházás már március óta zajlik, az arra közlekedőknek hónapok óta kell elviselniük az építkezéssel járó kellemetlenségeket – írta olvasónk. – Mostanra pedig eljutottunk oda, hogy immár harmadik hete mindkét irányban egysávos a közlekedés. Ez a gyakorlatban jelentős torlódásokat, kiszámíthatatlan menetidőt és mindennapos bosszúságot jelent azoknak, akik ezen az útszakaszon járnak munkába, mennek haza, vagy egyszerűen csak közlekedni szeretnének. Természetesen senki nem vitatja, hogy szükség van a közlekedésbiztonsági fejlesztésekre, és azt sem, hogy egy építkezés átmeneti kellemetlenségekkel jár. De azért felmerül a kérdés: valóban normális az, hogy egy március óta zajló körforgalom-építés még mindig ilyen mértékben akadályozza a forgalmat? Mi indokolja, hogy immár három hete félpályás lezárás mellett, egysávos forgalommal kell közlekedni?”

Olvasónk leveléből kiderült, nincs információ arról, miért is húzódnak el így a munkálatok. Márciusban még arról volt szó, hogy július 30-án befejezik a körforgalom építését.

Megkérdeztük a Magyar Közutat, válaszukból kiderül, hogy jó ideig nem lesz még kész az a körforgalom. De nézzük sorban.

A késedelmet a terület megszerzésének elhúzódása, és egy bányahírközlő kábel kiváltásának nehézsége okozta.

„A munkaterület átadásakor még nem állt rendelkezésre valamennyi, az építkezéshez szükséges terület, ezért a kivitelező kezdetben csak az állam tulajdonába került területeken tudta megkezdeni a munkát. Emellett a kábel áthelyezéséhez szükséges szolgáltatói engedélyek beszerzése is időigényesebbnek bizonyult a tervezettnél. Ezek együttesen több hónapos csúszást okoztak a beruházásban” – írta válaszában a Magyar Közút.

A jelenlegi forgalomkorlátozás november 19-ig marad érvényben, majd szintén félpályás útzár mellett megkezdik az út kopórétegeinek munkálatait. Mindez – jó idő esetén is – december elejéig eltarthat.

„Ezt követően már csak az 5202-es jelű út Bugyi felé vezető ágán folytatódnak a munkálatok – írta a Magyar Közút. – A befejező munkák azonban a téli üzemeltetési időszak miatt csak 2027 márciusában folytatódhatnak. A beruházás teljes befejezése várhatóan 2027 első felében történik meg.”