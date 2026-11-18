Egy spanyol bíróság vizsgálatot folytat Julio Iglesias énekes ellen két korábbi női alkalmazottjának panaszai miatt. A nők azzal vádolják az énekest, hogy szexuálisan és fizikailag is bántalmazta őket, amikor a karibi ingatlanjaiban dolgoztak.

A spanyol bíróság csaknem 11 hónappal azután jelentette be a vizsgálatot, hogy a spanyol ügyészség elutasította a két nő panaszát, arra hivatkozva, hogy a spanyol bíróságoknak nincs joghatóságuk az ügyben, mivel a feltételezett bűncselekményeket Spanyolországon kívül követték el.

A nőket képviselő Women’s Link Worldwide emberi jogi civil szervezet azonban sikeresen érvelt amellett, hogy a spanyol bíróság illetékes az ügyben, és Iglesias spanyol állampolgársága elegendő jogalapot biztosít ahhoz, hogy Spanyolországban folytassák le az eljárást. A szervezet szeptember 3-án új büntetőfeljelentést tett a két nő nevében.

A vádak idén januárban kerültek nyilvánosságra, miután a spanyol elDiario hírportál és a Univision Noticias televíziós hírcsatorna három éven át tartó közös tényfeltáró munkát végzett. Ennek során 15 olyan korábbi alkalmazott vallomását gyűjtötték össze, akik az 1990-es évek végétől 2023-ig dolgoztak a jelenleg 83 éves énekesnek.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT/AFP

A két panaszos – egy háztartási alkalmazott és egy gyógytornász – Iglesias Dominikai Köztársaságban, illetve a Bahamákon található villáiban dolgozott. Állításuk szerint az előadóművész „nem kívánt érintéseknek, sértegetéseknek és megaláztatásoknak tette ki őket, folyamatos ellenőrzés és zaklatás légkörében”. A feltételezett bűncselekmények 2021-ben történtek.

A bíróság szerdán kiadott közleményében megerősítette, hogy vizsgálja a két nő panaszát, amelyben Iglesiast „a szexuális szabadság elleni bűncselekményekkel, valamint testi sértéssel és megalázó bánásmóddal kapcsolatos bűncselekményekkel” vádolják.

Antonio Piña vizsgálóbíró szerint az egyik panaszos által benyújtott előzetes bizonyítékok elegendőek a vizsgálat megindításához.

„A panaszosról készült fényképen zúzódás látható az egyik karján, amely összhangban van azzal, hogy valaki erősen megragadta” – mondta Piña. „Ugyanezen a fényképen két nyom látható az egyik combján is, amelyek emberi harapás nyomai lehetnek. A panasz szerint ezek akkor keletkeztek, amikor a nőt szexuális cselekményekben való részvételre kényszerítették.”

A bíró szerint a benyújtott részletes beszámoló és az előzetes bizonyítékok együttesen elegendőek az eljárás megindításához, „anélkül, hogy ez bármiféle értékítéletet jelentene a panaszos szavahihetőségéről”.

Piña ugyanakkor elutasította a nők emberkereskedelemre és munkajogi bűncselekményekre vonatkozó állításait, és megjegyezte, hogy egyes feltételezett bűncselekmények már elévülhettek. A bíró a két nőt jövő február 3-ra idézte be személyes meghallgatásra.

Iglesias, aki hat évtizedes pályafutása során több mint 300 millió lemezt adott el, minden vádat tagadott, és kijelentette, hogy meg fogja védeni magát az általa „súlyos sértésnek” nevezett vádakkal szemben.

Az énekes januárban az Instagramon közzétett nyilatkozatában így fogalmazott:

„Mély sajnálattal reagálok két olyan ember vádjaira, akik korábban a házamban dolgoztak. Soha egyetlen nőt sem bántalmaztam, kényszerítettem vagy kezeltem tiszteletlenül. Ezek a vádak teljesen hamisak, és mély fájdalmat okoznak nekem.” (Guardian)