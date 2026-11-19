Megállapodott a jövő évi béremelésről a kormány, a munkaadók és a munkavállalók háromoldalú egyeztető fóruma, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF).

A megállapodás alapján a minimálbér bruttó összege 7,5 százalékkal, 347 ezer forintra, a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik jövőre.

Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A tervezett adójóváírással együtt, az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményekre nem jogosult munkavállalók esetében a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, havi közel 37 ezer forinttal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, havi mintegy 33 ezer forinttal növekedhet. (MTI)