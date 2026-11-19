Magyarország déli részén 100 km/órás széllökésekre is számítani lehet csütörtökön. A meleg délies szél végre találkozik az érkező hidegfronttal, ami már szerdán délelőtt zivatarokat okozott a Tiszántúlon, írja az Időkép.

Csütörtökön ciklon bolygatja meg időjárásunkat. Délután nyugat felől elered az eső, kiadós országos csapadékra számíthatunk. A déli megyékre kerül a fókusz: itt eshet a legtöbb csapadék, zivatarok alakulhatnak ki a késő délutáni, esti órákban, viharos szél kerekedik.

Azt írják: 60–80 km/órás széllökések kísérhetik a nyugatira, északnyugatira forduló szelet, és előfordulhatnak 90, sőt 100 km/órát meghaladó széllökések. Ez elég komoly ahhoz, hogy fákat csavarjon ki, vagy hogy megrongáljon villanypóznákat, épületeket.