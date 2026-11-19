A Füzesabonyi Járási Ügyészség vádirata szerint az óvoda vezetője többször is megalázta a felügyeletére bízott kisgyermekeket, írja az ügyészség közleményében. A vádirat szerint a vádlott négy éven keresztül vezetett egy Füzesabony-közeli településen lévő óvodát, viszont ahelyett, hogy – a kötelességének megfelelően – gondoskodott volna a rábízott gyerekek megóvásáról, fejlődéséről, éveken keresztül kegyetlen és megalázó büntetéseket alkalmazott.

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A vezető óvónő 2025-ben többször figyelmeztette az egyik, sajátos nevelési igényű óvodást arra, hogy nem szabad a társai poharába folyékony szappant nyomni, azonban a kisfiú ezeket figyelmen kívül hagyta. A vádlott ezt követően a kisfiú poharába folyékony szappant és vizet töltött, melyet megitatott a gyermekkel. Egy másik alkalommal a kisfiú nem akarta megenni az ebédet, mire a vádlott a kiskorú sértett fejére egy pohár vizet öntött.

Volt olyan is, hogy egy öt év körüli kislánynak nem engedte, hogy átcserélje az alsóneműjét, és megtiltotta a dajkáknak, hogy tiszta alsót adjanak a kislánynak, akit később emiatt csúfoltak a társai.

A járási ügyészség kétrendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt benyújtott vádiratában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Indítványozták továbbá, hogy a bíróság a vádlottat minden olyan foglalkozástól vagy egyéb tevékenységtől tiltsa el, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyásolási viszonyban áll.