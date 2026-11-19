Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter Budapesten tárgyalt Orbán Anitával. Az infrastrukturális együttműködésről, V4-ről és biztonságpolitikáról szóló megbeszélés után közös sajtótájékoztatót tartottak.

A Telex tudósítása szerint Orbán Anita azt mondta, Lengyelország is képviseli majd Európát az orosz-ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Így a közép-kelet-európai régió, vagyis Magyarország érdekeit is.

Radoslaw Sikorski és Orbán Anita Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MRTV

Sikorskitól megkérdezték, hogy Oroszország jó háborús pozíciója miatt megpróbálja-e rávenni a magyar kormányt, hogy katonailag segítse Ukrajnát. Azt mondta, nem próbálkozott a kormány meggyőzésével. Orbán Anita hozzátette, hogy továbbra sem támogatják a fegyverszállítást az ország területén keresztül. Helyette szankciócsomagokkal segítik Ukrajnát, a cél az, hogy nyomásgyakorlással minél előbb békét érjenek el.

Orbán Anita arról is beszélt, hogy a hibrid fenyegetésekkel kapcsolatban is együttműködik majd a két ország. A tárgyaláson pedig az is felmerült, hogy Magyarország hogyan tud hozzáférést kapni a lengyelországi LNG-terminálhoz.