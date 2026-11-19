Az Európai Bizottság belső HR-rendszerei súlyos kibertámadás áldozatai lett, de egyelőre nem tudni, ki áll a támadás mögött, és hogy elloptak-e érzékeny, a munkatársakra vonatkozó adatokat.

A bizottság munkatársai több napon át nem fértek hozzá a Sysper nevű belső HR-platformhoz. Ezt használják arra, hogy megnézzék a bérjegyzékeiket, szabadságot vagy betegszabadságot igényeljenek, leadják a munkaidő-nyilvántartásukat, illetve képzésekre jelentkezzenek. Csütörtökön a Sysper már ismét működött, az egészségbiztosítási rendszer azonban továbbra sem volt elérhető.

Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

A legfontosabb kérdés, hogy az egyelőre azonosítatlan támadó hozzáfért-e a Sysperben, a JSIS-ben és más HR-rendszerekben tárolt adatokhoz. Ez önmagában nem jelentene hozzáférést a bizottság belső dokumentumaihoz, mivel azokat egy külön rendszeren tárolják. A platformok azonban érzékeny személyes adatokat tartalmaznak, a tisztviselők neve mellett, fizetési besorolását, lakcímét és elérhetőségeit is.

Az Európai Bizottság nem először válik kibertámadás célpontjává: márciusban a bizottság weboldalait kiszolgáló felhőinfrastruktúrát törték fel, aminek következtében mintegy 91,7 gigabájtnyi adatot loptak el, köztük személyes információkat és e-mailek tartalmait. Januárban pedig a bizottság központi mobilkészülék-kezelési infrastruktúráját érte kibertámadás, amelynek során potenciálisan a munkatársak nevei és telefonszámai is illetéktelenek kezébe kerülhettek. (Politico, Euronews)