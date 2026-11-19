Rekordösszegű IPO-val, azaz nyilvános részvénykibocsátással lép a New York-i tőzsde Nasdaq piacára csütörtökön az Anthropic, amely a kibocsátási ár alapján mintegy 1,5 billió dolláros piaci tőkeértéket ért el.

A Claude-ot fejlesztő cég a részvényeit 83 dolláros kibocsátási áron értékesítette. A vállalat közlése szerint 980 millió részvényt adott el, ami a fő részvényértékesítésben 81,3 milliárd dollár bevételt eredményezett. Az Anthropic még körülbelül 26 milliárd dollárnyi részvényt adott el közvetlenül befektetőknek, így a teljes tranzakció értéke 107 milliárd dollár fölé emelkedett.

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A kibocsátás mérete meghaladja az eddigi rekordot tartó SpaceX idei tőzsdei bevezetésének bevételét, amely az allokációs opcióval együtt 86 milliárd dollárt vont be.

Az Anthropic eredetileg 825 millió részvény értékesítését tervezte 70 és 78 dollár közötti ársávban, de a jelentős befektetői érdeklődés miatt növelte a kibocsátott részvények számát és a végleges árat is. A cég ugyanakkor továbbra sem nyereséges, de így is jelentős beruházásokat tervez számítástechnikai infrastruktúrába és adatközponti kapacitásokba. (MTI)