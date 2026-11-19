Varga Zs. András az elmúlt másfél évben kétszer is törvénysértő módon nevezett ki bírósági vezetőket.

Az Amnesty International Magyarország sajtóközleménye szerint az első eset 2025-ben történt, amikor Dr. Remes Gábor minden előzmény nélkül lett tanácselnök a VII. számú közigazgatási tanácsban. A kinevezés a Kúria ügyelosztási rendjének egyik módosításából derült ki. Az üggyel kapcsolatban az Országos Bírói Tanács idén novemberben szembesítette a Kúria elnökét.

A másik eset 2026-os, amikor Dr. Gyarmathy Judit először az V., majd a IV. számú polgári tanács egyik elnöke lett. Ez az ügy is egy ügyelosztási rendből derült ki.

Varga Zs. András Fotó: Németh Dániel/444

A szabályok szerint a tanácselnököket pályázat útján kell kiválasztani, a pályázatot és annak eredményét is nyilvánosan közzé kell tenni. Ez egyik esetben sem történt meg. Az átlátható folyamat célja, hogy a szakmailag legfelkészültebb ember vezesse az adott tanácsot, szervezze annak a munkáját.

Gyarmathy Judit egyébként 2014 és 2019 között Handó Tünde helyettese volt az Országos Bírósági Hivatalnál. Miután Handó távozott a szervtől, Gyarmathy is lemondott, és a Kúriára került. Varga Zs. András 2026-ban a Kúria elnökhelyettesének, vagyis jobbkezének választotta.

Az Amnesty szerint Varga Zs. András egy törvényi kiskaput is kihasznál. Szándékosan nem ír ki pályázatokat a kollégiumok vezetésére, helyette az általa kinevezett elnökhelyettesekkel láttatja el a feladatokat.