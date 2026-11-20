A Verzióról ajánlunk pár kevésbé exponált filmet a hétvégére. Szombaton a Toldiban a francia Gabint relaxed vetítésen láthatod, tompított fényekkel, halkabb hanggal. A Művészben az Egy a millióból tíz éven át követ egy szíriai lányt Németországban - közeli kép az integráció esélyéről. Vasárnap a Művészben A menopauza rejtély azt kutatja, miért tudunk ilyen keveset arról, ami a nők felét érinti, a Toldiban pedig a Magilligan egy észak-írországi börtön falai között keresi az újrakezdés lehetőségét. Jegyek itt érhetőek el!

A 444 a Verzió médiapartnere, a Verzió versenyprogramjában a 444 Bakpakk című filmje is szerepel, rendező: Fődi Kitti.