A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet tudomására jutott, hogy ismeretlenek az Intézet nevével és a beteg gyermekek helyzetével visszaélve telefonon gyűjtenek pénzt karácsonyi adományozásra. Már olyan állampolgári megkeresés is érkezett, amelyben a telefonáló az adománygyűjtés valódiságát kívánta ellenőrizni, írja közleményében az intézet.

Fotó: Halász Júlia

Nyomatékosítják: a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet nem folytat telefonos adománygyűjtést, és senkit nem kér telefonon pénz átutalására, bankkártyaadatainak vagy egyéb pénzügyi adatainak megadására. Azt kérik, hogy telefonos megkeresés alapján senki ne utaljon pénzt, ne adjon meg banki vagy személyes adatokat, és ne teljesítsen készpénzes befizetést.

Aki a Heim Pál Gyermekkórházban gyógyuló gyermekeket, illetve az intézet karácsonyi ajándékozási programjait szeretné támogatni, kizárólag a kórház hivatalos honlapján, az „Adományozás” menüpontban feltüntetett alapítványaink hivatalos bankszámlaszámaira utaljon.

Az intézet azt kéri, hogy aki hasonló telefonhívást kap, jegyezze fel a hívó fél telefonszámát, az elhangzott adatokat és értesítse a rendőrséget.