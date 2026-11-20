Kirsten Schwalbe a múlt hónapban lett 112 éves és 218 napos, ezzel ő Dánia valaha élt legidősebb polgára. Az ünneplésnek megadták a módját, még egy életrajzi könyvet is írtak róla.

Ebben a könyvben egy árva szót nem szenteltek annak a rekorddöntés után két nappal kiderült ténynek, hogy Kirsten Schwalbe a dán náci párt tagja volt. Azután csatlakozott, hogy a németek 1940-ben, egyébként vérontás nélkül, megszállták Dániát.

Kirsten Schwalbe a 2025-ös születésnapján Fotó: MORTEN STRICKER/AFP

A legidősebb dán azt állítja, hogy a férje kérte meg a belépésre, ő pedig, mert akkoriban ilyen világ volt, szót fogadott neki. A történészek mást mondanak, szerintük több volt mezei aktivistánál, egy helyi pártszervezetet vezetett.

Egyébként Dániában a második világháború után sokakat bíróság elé állítottak háborús bűnök vagy kollaboráció vádjával, senkit nem ítéltek el.

A könyv szerzői megígérték, hogy az újabb kiadások frissítik a napvilága került tényekkel.

Kirsten Schwalbe elzárkózik a nyilvánosságtól, a családtagok szerint a náci múltjáról szóló cikkek mélyen megviselték. (Via Daily Telegraph)