Kiadós esőzést hoztak az elmúlt napok, a pontot az i-re az elmúlt bő 24 óra tette fel: miután egy ciklon elérte az országot, egyes helyeken az országos novemberi csapadékátlagnak megfelelő mennyiség zúdult le. Az Időkép térképén jól látható, hogy csak néhány határ menti térségben volt elenyésző mennyiségű csapadék, az ország területének nagy részén meghaladta a 10 millimétert az eső mennyisége.

Fotó: Időkép

A legtöbb csapadék a Kecskemét és Csurgó közötti széles sávban esett, ezen belül a Duna mentén, Solt és Bölcske térségében, illetve Zalában, Zala és Somogy határán voltak igazán csapadékos térségek. „Solt és Bölcske térségében helyenként 40–50 milliméternél is több eső esett, vagyis alig 24 óra alatt az országos novemberi csapadékátlagnak megfelelő mennyiség zúdult le” – írja az Időkép.

Pénteken aztán változóan felhős idő várható hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Kisebb eső, zápor néhol előfordulhat, délnyugaton akár zivatar is kialakulhat. Szombaton inkább ködös lesz az idő, kisebb eső, zápor kevés helyen valószínű, csak szakadozott felhősávok érkeznek az ország fölé. Vasárnap viszont a Hungaromet előrejelzése szerint napközben nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, beborul az ég. A nap második felében nyugat felől egyre többfelé várható eső, az ország déli felében kiadós mennyiség is hullhat.