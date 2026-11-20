A bizalom nagyon megroppant, nincs egység a főpolgármester mögött, nincs meg az támogatói tömb, ami az előző ciklus végén megvolt – mondta Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Népszabadságnak adott interjúban. Karácsony Gergely „az évekig épített emberi és a politikai bizalmat ásta alá” azzal, amit a parkolás ügyében csinált.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerinte a kerületi vezetők általános elégedetlenségét mutatja, hogy a parkolás ügyén még azok a polgármesterek is kiakadtak, ahol nincs parkolásüzemeltetés. A szabályozás átalakítását eredetileg még hatékonysági okokkal magyarázták, de „lassan kiderült, hogy igazából csak a pénzünkre van szükségük”, ami Baranyi szerint a velük szomszédos VIII. kerületben „jövőre működési problémát fog okozni”.

Nemcsak a főpolgármestert, hanem a kormányt is kritizálta Baranyi, aki szerint „az önkormányzatok működését befolyásoló kormánydöntések éjszakai salátatörvénybe rejtett megjelentetése nagyon emlékeztet minket a fideszes időkre”. Az interjúban később is beszélt arról, hogy „a Tisza ugyanúgy bánik a fővárossal, ahogy korábban a Fidesz”, és szerinte miközben „a kormányzati és fővárosi sikerkommunikáció 120 milliárd forintos adományról szól”, az valójában „legfeljebb is 30 milliárd, hiszen a többit rögtön vissza is kellett fizetni az államkincstárba szolidaritási hozzájárulásként”.