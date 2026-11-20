Bruttó 36 millió forintért bérel egy 461 lóerős Volvo XC90 típusú autót 36 hónapra az Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. két, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cégtől. A felszereltségtől függően újonnan 37–43 millió forintba kerülő autót a kutatócég ügyvezető igazgatója, Goda Pál használja tavaly nyár óta, írja a Telex.

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Az ügyvezető igazgató autójának közbeszerzését még tavaly májusban írták ki, amire két ajánlat érkezett: a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. és a Mészáros M1 Szerviz Kft. közös ajánlata, valamint az Ivanics Autópark-kezelő Kft. pályázata. Az AKI Telexnek küldött válasza szerint a nyertest „a legjobb ár-érték arányt meghatározó értékelési rendszer alapján” választották ki. Mészárosék ugyanis 313 ezer forinttal kedvezőbb ajánlatot adtak.

A lap forrása szerint az autóhoz járó szolgáltatások, amelyeket Mészárosék biztosítanak, teljesen megszokottnak számítanak, viszont a bruttó 1 millió forintos havi bérleti díjat magasnak tartja.